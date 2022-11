Voor Laura Kenny is het haar eerste deelname aan de UCI Track Champions League. De 30-jarige renster is - met onder andere vijf gouden medailles op de Spelen en zeven op het WK - een van de succesvolste baanwielrensters aller tijden.

Kenny verheugt zich op de eerste ronde van het evenement, die zaterdag 12 november op Mallorca van start gaat. "Ik kijk er enorm naar uit om voor het eerst mee t doen. Ik voelde me weer een beetje een fan toen ik vorig jaar de eerste editie aan het kijken was."

"Ik zag veel spectaculaire races. Het nieuwe format en de high-tech presentatie brengt het baanwielrennen naar een hoger niveau en ik kan niet wachten om daar deel van uit te maken", glundert Kenny.

Archibald en Kenny winnen op dominante wijze zesdaagse van Londen

Bijna gestopt

Het had echter niet veel gescheeld of Kenny was gestopt met fietsen op de baan. Na een miskraam en een buitenbaarmoederlijke zwangerschap overwoog ze sterk om met pensioen te gaan.

Haar man, zevenvoudig Olympisch kampioen Jason, heeft Kenny destijds overtuigd om toch door te gaan. "Ik had het gevoel dat niks meezat op dat moment, ik zat echt op een breekpunt."

"Zonder Jason was ik zeker weten gestopt, maar ik heb besloten om mijn fiets weer uit de schuur te pakken. Dat is wat ik de afgelopen dertien jaar heb gedaan, het voelt als een 'safe place'.

Plotselinge hartstilstand

Tijdens de vijf rondes in de UCI Track Champions League krijgt Kenny gezelschap van haar Britse collega en vriendin Katie Archibald en dat is toch wel bijzonder te noemen. Op 23 augustus van dit jaar verloor ze haar man, Rab Wardell, aan een hartstilstand. De Schotse mountainbiker had een aantal dagen daarvoor nog de Scottish MTB XC Championships op zijn naam geschreven.

Archibald wil in de tweede editie van het nieuwe toernooi graag haar titel verdedigen. Vorig jaar versloeg ze de Nederlandse Kirsten Wild en de Australische Annette Edmondson. Beide vrouwen zijn dit jaar niet meer van de partij.

UCI TCL uitgelegd

Bij de UCI Track Champions League komen de 72 beste baanwielrenners in actie. Een deel van die renners heeft reeds een ticket bemachtigd door hun prestaties tijdens de eerste editie van het nieuwe toernooi. De overige atleten moeten een ticket verdienen tijdens het WK in Frankrijk.

Bij zowel de mannen als de vrouwen worden twee renners na vijf rondes in Mallorca, Berlijn, Sain-Quentin-en Yvelines en Londen gekroond tot winnaar van de UCI Track Champions League. Op de sprintonderdelen waren dat vorig jaar Harrie Lavreysen en Emma Hinze. Van de renners op de duurafstanden waren Katie Archibald en Gavin Hoover de allerbeste.

De kalender voor de tweede editie van de UCI Track Champions League. Foto: Eurosport

