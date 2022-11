WANNEER IS DE UCI TRACK CHAMPIONS LEAGUE

De tweede editie van de UCI Track Champions League heeft vijf manches in vier verschillende landen.

Eerste ronde: Mallorca, Spanje - Zaterdag 12 november

Tweede ronde: Berlijn, Duitsland - Zaterdag 19 november

Derde ronde: Parijs, Frankrijk - Zaterdag 26 november

Vierde ronde: Londen, Groot-Brittannië - Vrijdag 2 december

Vijfde ronde: Londen, Groot-Brittannië - Zaterdag 3 december

Endurance en sprint

Er zijn twee verschillende disciplines tijdens de Track Champions League. De Endurance onderdelen en de Sprint onderdelen. Bij beide onderdelen doen er 18 vrouwen mee en 18 mannen. In totaal doen er dus 72 renners mee in de strijd voor het hoogst haalbare. De Endurance bestaat uit de scratch en de afvalkoers. Voor het sprintkampioenschap wordt de keirin verreden en de individuele sprint zoals we die kennen één tegen één.

Op Mallorca is het schema ingedeeld in veertien onderdelen. Dit is de volgorde die afgewerkt zal worden. De exacte tijden worden op een later moment nog bekendgemaakt.

1 Sprint – Mannen – Eerste ronde

2 Keirin – Vrouwen – Eerste ronde

3 Scratch – Vrouwen

4 Sprint – Mannen – Halve finales

5 Keirin – Vrouwen – Finale

6 Scratch – Mannen

7 Sprint – Mannen – Finale

8 Sprint – Vrouwen – Eerste ronde

9 Afvalkoers – Vrouwen

10 Keirin – Mannen – Eerste ronde

11 Sprint – Vrouwen – Halve finales

12 Afvalkoers – Mannen

13 Keirin – Mannen – Finale

14 Sprint – Vrouwen – Finale

HOE WERKEN DE PUNTEN?

De coureurs scoren punten voor elk behaald resultaat. Elk punt telt. In ieder onderdeel worden de punten na de laatste avond in Londen bij elkaar opgeteld en zijn er dus vier kampioenen over. Voor alle vier de onderdelen geldt hetzelfde puntensysteem.

Nummer 1: 20 punten

Nummer 2: 17 punten

Nummer 3: 15 punten

Nummer 4: 13 punten

Nummer 5: 11 punten

Nummer 6: 10 punten

Nummer 7: 9 punten

Nummer 8: 8 punten

Nummer 9: 7 punten

Nummer 10: 6 punten

Nummer 11: 5 punten

Nummer 12: 4 punten

Nummer 13: 3 punten

Nummer 14: 2 punten

Nummer 15: 1 punt

Nummer 16-18: 0 punten

De deelnemers

Het deelnemersveld is dit jaar vergeven van de grote namen. Maar liefst 60 wereldtitels en 14 olympische titels wisten de 72 deelnemers uit 25 verschillende landen te verzamelen. Nederland is met acht afgevaardigden goed vertegenwoordigd deze editie.

Bij de mannen doen wereldkampioen Harrie Lavreysen en zijn grote concurrent Jeffrey Hoogland uiteraard mee op de sprint. Op de endurance mogen Roy Eefting en Matthijs Büchli strijden om de titel. Bij de vrouwen zien we vier deelneemsters aan de sprint. Dit zijn Shanne Braspennincx, Laurine van Riessen, Hetty van der Wouw en Steffie van der Peet.

Favorieten

Vorig jaar kroonden Harrie Lavreysen (sprint) en Gavin Hoover (endurance) zich bij de mannen tot de eerste winnaars van de Champions League. Bij de vrouwen waren Emma Hinze (sprint) en Katie Archibald (endurance) de sterkste rensters. Zo kreeg de Champions League een divers palet aan kampioenen uit Nederland, De Verenigde Staten, Duitsland en Groot-Brittannië.

Dit jaar verdedigen drie van de vier kampioenen hun titel. Alleen Emma Hinze heeft besloten om de Champions League deze keer aan zich voorbij te laten gaan. De Duitse neemt een tijdje rust. Dit betekent dat bij driekwart van de onderdelen een duidelijke favoriet is. Lavreysen is uiteraard bijna onklopbaar op de sprint en Katie Archibald en Gavin Hoover hebben ook een prachtige staat van dienst.

De concurrentie voor Lavreysen op de sprint zal toch weer van Jeffrey Hoogland moeten komen. Geen enkele andere sprinter is de laatste jaren in staat gebleken om ook maar in de buurt van Lavreysen te komen.

Bij de vrouwen ligt de strijd vanwege de afwezigheid van Hinze meer open. De Nederlandse dames zijn zeker niet kansloos, maar de Française Mathilde Gros lijkt op voorhand de beste papieren te hebben Gros kent tot nu toe een erg sterk seizoen.

Op de endurance is het naast de titelverdedigers vooral kijken naar Roy Eefting. Wie weet is het dit keer eindelijk een keer net wel raak voor de Nederlander, na veel tweede plaatsen. Bij de vrouwen komen de kanshebbers vooral uit de Angelsaksische hoek. Laura Kenny en Sophie Lewis zijn twee sterke Britten die hun landgenoot van de troon willen stoten.

Waar kijk je?

Elke seconde van de UCI Track Champions League is live te zien op Eurosport en reclamevrij te streamen via discovery+.

