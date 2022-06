Velodrom Berlin en Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY), net buiten Parijs, staan allebei hoog aangeschreven in de wielerwereld. Allebei organiseerden zij al eens het wereldkampioenschap. Bovendien vinden in SQY de baanwedstrijden plaats tijdens de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

Berlijn organiseert op zaterdag 19 november, SQY volgt op zaterdag 26 november. Ten opzichte van vorig jaar zijn Panevézys (Litouwen) en Tel Aviv van de kalender verwijderd. Vorig jaar gingen de wedstrijden in de hoofdstad van Israël al niet door vanwege de coronarestricties in het land. In 2022 krijgt Tel Aviv dus geen herkansing.

Eerste editie

De UCI Track Champions League kende vorig jaar zijn eerste editie. Verspreid door Europa strijden in totaal 36 mannen en 36 vrouwen om het klassement bij de sprint (sprint en keirin) en de achtervolging (scratch en afvalkoers).

Het levert spectaculaire wedstrijden op. In totaal betaal de organisatie meer dan 500.000 euro aan prijzengeld uit, gelijk voor zowel de mannen als vrouwen.

Lavreysen klasse apart

Bij de mannen was Harrie Lavreysen vorig jaar een klasse apart op de sprint. Hij won maar liefst vijf van de acht races. De winst op de achtervolging naar de Amerikaan Gavin Hoover.

Bij de vrouwen liet Kirsten Wild zich goed zien in de achtervolging. Ze eindigde als tweede achter de Duitse Katie Archibald. Bij de sprint was haar landgenote Emma Hinze de beste.

Programma UCI Track Champions League 2022

Zaterdag 12 november - Mallorca

Zaterdag 19 november - Berlijn

Zaterdag 26 november - Saint-Quentin-en-Yvelines

Zaterdag 2 december - Londen

Zondag 3 december - Londen

Waar kijk je?

De UCI Track Champions League kijk je live bij Eurosport. Je kunt ook reclamevrij streamen bij discovery+

