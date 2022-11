Matthijs Büchli kende vanavond zijn beste race van de hele Track Champions League. Na een geweldige afvalrace werd hij vierde. De Brit Ollie Wood ging er met de zege vandoor.

Büchli die bekend stond als sprinter en in 2016 nog zilver won op de keirin en in 2020 goud op de teamsprint, maakte dit jaar de overstap naar de weg. Die overstap verliep niet met al te veel succes waarop hij voor de Track Champions League weer terugkeerde naar de baan, maar dan op de duuronderdelen.

Die specialiteit om te sprinten kwam goed van pas in de afvalkoers die Büchli reed. Met een opvallende tactiek reed hij keer op keer sterke renners naar huis. De Nederlander bleef achterin het peloton hangen om vlak voor de finish een jump te maken om niet als laatste te eindigen.

Dit deed Büchli uitstekend. Met zijn snelle vezels verraste hij meermaals grote namen als Sebastian Mora Vedri. Na al dat harde werk stokte het succes met nog vijf renners op de baan. Büchli verloor de sprint van Claudio Imhof die derde werd vandaag.

Wood wint

Winnaar van de dag is Oliver Wood. Hij versloeg leider Guillemette in de laatste sprint. Ondanks deze mooie tweede plek raakte hij wel zijn leiderstrui kwijt aan Imhof. Door een matige uitslag op de scratch ging Imhof hem voorbij in het klassement. Imhof verdedigt op de laatste twee wedstrijden in Londen een voorsprong van zes punten op zijn concurrent.

Roy Eefting, de andere Nederlander in de koers eindigde op een vijftiende plek. Hij had last van een val in de voorbereiding op dit toernooi.

