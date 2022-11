UCITCL | "Het worden hele interessante races" | Shanne Braspennincx over komende ronden

Over de start van de UCI Track Champions League kan Braspennincx als leider in het klassement alleen maar tevreden zijn. Ze werd vierde in de sprint na verloren te hebben in de halve finale van landgenote Hetty van de Wouw. Ook op de keirin eindigde ze op deze positie, achter ondermeer winnares Martha Bayona.

UCITCL | Bayona zorgt voor Colombiaans feestje op de keirin, Braspennincx in leiderstrui

Niveauverschil

"Het zegt veel over het niveauverschil dat ik met twee vierde plaatsen de leiderstrui aan heb", zegt de olympische kampioene keirin in de aanloop naar de tweede ronde in Berlijn. "Het zit heel dicht bij elkaar. Het worden daarom hele uitdagende races."

Op de vraag wie Braspennincx als haar grootste uitdagers ziet, noemt ze meerdere namen. "Kelsey Mitchell, Lea Sophie Friedrich en Mathilde Gros. En Martha Bayona heeft natuurlijk afgelopen weekend laten zien in goede vorm te verkeren. Het worden daarom hele interessante weken."

