Dankzij een overwinning op de keirin gaat Lavreysen (25) na het eerste weekend aan de leiding van het algemeen klassement en mag hij in Berlijn aantreden in de leiderstrui. Maar de jacht is geopend. De 23-jarige Richardson heeft hem in het vizier en wil dat graag zo houden.

“Ik had verwacht dat een avondje UCI Track Champions League zwaarder zo zijn”, aldus Richardson, de eerste man in vijftien sprints die Lavreysen wist te kloppen. “Wellicht wordt het zwaarder naarmate we verder in de competitie komen? Ik weet het niet.”

Ad

UCITCL | Lavreysen verslagen door Richardson op de sprint, wel ‘gewoon’ in de leiderstrui

UCI Track Champions League UCITCL | Hoogland gaat strijd aan met Lavreysen - "Harrie kan het meeste drinken" EEN DAG GELEDEN

Opkijken tegen Harrie

“Voorlopig bekijk ik het per race. Consistentie vormt de sleutel. De winnaar wordt niet in Mallorca of Berlijn aangewezen, maar pas in Londen bepaald”, vervolgt de Australiër. “Harrie is iemand tegen wie ik onwijs opkijk. Hij is dominant en verlegt de grenzen van onze sport. Het is fantastisch om tegen hem te sprinten.”

Hoewel er nog zestien andere deelnemers zijn, wordt al over niets anders gesproken dan de tweestrijd tussen Richardson en Lavreysen. De twee bleken op het WK ook al weinig voor elkaar onder te doen en op de teamsprint ontfutselen de Australiërs de oranjehemden zelfs een regenboogtrui.

UCITCL | Titelverdediger Lavreysen onderstreept heerschappij met winst op de keirin

Trage start

Richardson: “Laten we niet vergeten dat we de voorronden moeten winnen voordat we elkaar eventueel zien in een nieuwe finale. Maar ik zou niets liever willen dan in Berlijn opnieuw het onderlinge duel aan te gaan. Op het WK begon ik snel, maar dat werkte niet.”

“Dus besloot ik in Mallorca wat traag te starten. Dat werkte beter. Mijn benen hadden al een zware avond achter de rug, dus langzaamaan op tempo komen was beter waardoor ik kon winnen.”

UCITCL | Hoogland gaat strijd aan met Lavreysen - "Harrie kan het meeste drinken"

WAAR KIJK JE?

De UCI Track Champions League voegt een nieuwe dimensie toe aan het baanwielrennen zoals we dat kennen. Vier weekends langs wordt tijdens vijf races alles uit de kast gehaald. Ben je benieuwd? Kijk live op Eurosport of stream een volle avond lang reclamevrij via discovery+

UCI Track Champions League UCITCL | Hoogland gaat strijd aan met Lavreysen - "Harrie kan het meeste drinken" EEN DAG GELEDEN