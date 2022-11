UCITCL | "Ik weet niet of ik hier thuishoor" - waarom diversiteit belangrijk is in het wielrennen

"Ik ben opgegroeid in Parijs en die stad is heel divers", vertelt Kouame, kind van twee Ivoriaanse ouders, "maar toen ik internationale wedstrijden ging rijden zag ik het verschil."

"Aanvankelijk was het helemaal niet mijn wens om een voorbeeld te zijn", zegt de Française over haar rol in de sport, "maar nu weet ik dat ik anderen inspireer. Ik krijg zoveel berichtjes, zoveel mensen willen me spreken. Ik kom uit Ivoorkust en daar wil iedereen horen over mijn carrière."

AWANG

Haar collega Azizulhasni Awang uit Maleisie ziet een mooie taak weggelegd voor de UCI Track Champions League: "Dit is een geweldig platform. We kunnen onze sport aan de hele wereld tonen. Zo kunnen we ook vele jonge renners uit kleine landen die dromen van een wereldtitel of een olympische medaille bereiken."

"Maleisie is een heel divers land, maar het wielrennen was dat niet. Toen ik begon, koersten alleen de Maleiers. Chinezen en Indiers waren er niet. Dat wordt langzamerhand beter, maar er is nog veel ruimte voor verbetering."

Awang zelf begon met fietsen dankzij zijn broer, die hem voorging. Hij begon met mountainbiken, maar toen hij naar de hoofdstad Kuala Lumpur verhuisde moest hij kiezen tussen de weg of de baan en het werd het laatste.

ANGSUTHASAWIT

Jai Angsuthasawit uit Thailand werd ontdekt op een driewieler. Daarop reed hij races in Australië, toen een coach hem vroeg of hij het niet eens op een racefiets op de baan wilde proberen.

Toch betwijfelt hij het of hij wel professioneel wielrenner had kunnen worden als hij niet in Australië, maar in het geboorteland van zijn ouders was opgegroeid: "Het was in die tijd niet makkelijk voor Aziaten om door te breken."

TJON EN FA

De Surinaamse Jair Tjon En Fa wist in zijn jeugd niet eens dat fietsen überhaupt een sport was. Hij was in zijn land wel veroordeeld tot de weg, want in Suriname zijn er geen wielerbanen. Pas toen hij op 18-jarige leeftijd naar Miami verhuisde, kon hij de overstap naar de baan maken.

"De kosten zijn een groot probleem. Zelfs als er veel kinderen willen fietsen, kunnen ze dat lang niet altijd betalen. Niet iedereen kan zich een fiets veroorloven. Zelfs voor mij is het nog niet makkelijk om aan goed materiaal te komen."

