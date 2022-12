Na een teleurstellende keirin gisteren leek het vandaag eindelijk op de plek te vallen van Harrie Lavreysen. Met nog een race te gaan had hij in de sprint een punt voorsprong gepakt op de Australiër. Hij moest daardoor voor Richardson eindigen om net als vorig jaar het klassement te winnen.

Lang leek het erop dat de missie van Lavreysen zou slagen. Hij kwam op kop in de laatste ronde en de voorsprong op de 23 jarige leek groter te worden. Toch wist Richardson nog zijn allerlaatste reserves aan te spreken in zijn ultieme strijd om de winst.

Richardson kwam voorbij en verwees Lavreysen zo naar de voor hem onbekende plek twee. Richardson ging zo naar 184 punten, terwijl de Nederlander 182 punten de afgelopen vijf weken bij elkaar sprokkelde.

Jeffrey Hoogland, de andere Nederlander in de finale eindigde op een vierde plek. Hij eindigde daarmee als zesde in het klassement.

