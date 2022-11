HEREN - SPRINT

Hoewel Harrie Lavreysen dit weekend in het Franse Velodrome National een leiderstrui te verdedigen heeft, zal hij vooral uit zijn op revanche. De Nederlander verloor al twee keer van Australiër Matthew Richardson en dat kan de olympisch kampioen natuurlijk niet over zijn kant laten gaan.

Lavreysen kijkt uit naar het weerzien met de Franse wielerbaan. Hier debuteerde hij ooit bij de elite en won hij enkele maanden geleden twee gouden medailles. "Ik heb hier mooie herinneringen liggen."

Lavreysen en Richardson hebben op de sprint een straatlengte voorsprong op nummer drie, de Duitser Stefan Bötticher, en lijken het de komende weekenden in Saint-Quentin-en-Yvelines en Londen onderling te gaan uitmaken.

DAMES - SPRINT

Bij de dames verloor Shanne Braspennincx vorig weekend haar leiderspositie, maar in dit klassement staat alles nog op een zakdoek. De Colombiaanse Martha Bayona kan met haar minimale voorsprong op Kelsey Mitchell (49 om 48) nog lang niet op haar lauweren rusten.

"Ik had nooit verwacht bovenaan te staan na twee rondes", bekent de Zuid-Amerikaanse eerlijk. "Ik ga mijn best doen om de blauwe trui tot het einde te verdedigen."

Vlak achter Bayona en Mitchell hebben ook Mathilde Gros (46), Shanne Braspennincx (45) en Laurine van Riessen nog volop zicht op een mooie klasserIng.

DAMES - ENDURANCE

De Amerikaanse Jennifer Valente voert dit klassement op dit moment nog aan, maar Katie Archibald toonde in Berlijn haar goede vorm. De Britse zal er alles aan gelegen zijn om met een voorsprong naar Londen af te reizen en daar de klus af te maken.

"Katie Archibald oogt erg sterk, maar ik verlies ook de anderen niet uit het oog", aldus Valente. "Ik benader elke race als een individueel nummer en doe elke keer mijn uiterste best."

Valente en Archibald hebben een ruime voorsprong op de rest van het pak en dus zullen Lily Williams, Sarah Van Dam en Anita Yvonne Stenberg zich vooralsnog vooral op het brons moeten richten.

HEREN - ENDURANCE

De laatste leider is Mathias Guillemette. De Canadees heeft vijf punten voorsprong op Mark Stewart, maar ook de Zwitser Claudio Imhof zit op het vinkentouw.

"De UCI Track Champions League is tot nu toe geweldig geweest", is Guillemette enthousiast over het evenement. "De wedstrijden zijn leuk en ik ben niet gewend om voor zoveel publiek te rijden, fantastisch!"

"Ik voel wel de druk van de blauwe leiderstrui. We zien wel hoe het gaat", klinkt het bescheiden.

