WK baan | Beest Hoogland snelt naar goud op de kilometer tijdrit

Hoogland was al met afstand de snelste in de kwalificaties en toonde toen het er echt om ging nog maar eens zijn klasse. Het was de tweede regenboogtrui die hij dit WK oppikte, na goud op de teamsprint. Ook was er nog zilver op de keirin.

Kortom, Hoogland houdt huis en stampt als een olifant door de porseleinen medaillekast om alles op te eisen waar hij ook maar bij in de buurt komt. Alleen Harrie Lavreysen blijft een eeuwige plaaggeest, want die kaapt nog wel eens een gouden plak weg. De sprint volgt trouwens nog.

Maar verder was er niemand die Hoogland kon stoppen. Ook Nicholas Paul kon Hoogland de voet niet dwars zetten, al was hij desondanks tevreden. De renner zorgde met zilver voor de eerste WK-medaille voor Trinidad & Tobago in dertig jaar. Daar gingen ze thuis uiteraard goed op. De Duitser Joachim Eilers werd derde.

Ook titelverdediger Sam Ligtlee stond aan het vertrek op de kilometer tijdrit. Hij ging als vijfde rond.

