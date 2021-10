WK baan | Debutant Hoppezak valt met brons ook tijdens WK in de prijzen

Het goud was weggelegd voor Benjamin Thomas, die voor eigen publiek triomfeerde. Hij achterhaalde Kenny de Ketele, die een goede start kende en kort voor zijn afscheid eventjes mocht dromen van een wereldtitel. Per sprint schrok de Belg iets wakkerder, totdat de Fransman hem voorbij stak.

Het publiek in Roubaix genoot van de inhaalrace van Thomas, die steeds dichter bij zijn doel kwam. Je voelde aankomen dat hij het ging doen en hij deed het inderdaad. De ogen waren in Nederland ook gericht om de strijd om de overige podiumplekken.

Wereldkampioenschappen WK baan | Beest Hoogland snelt naar goud op de kilometer tijdrit 2 UUR GELEDEN

Die strijd besliste Hoppezak in zijn voordeel. Hij hield brons over aan een zware koers, die tevens werd ontsierd door een zware valpartij. Er vlogen plotseling zowel fietsen als renners door de lucht. Het deed gewoon pijn om naar de beelden te kijken.

Hoppezak had gelukkig geen last van die valpartij en voldeed uitstekend aan de opdracht om puntjes te sprokkelen. Naarmate de puntenkoers vorderde, was hij niet meer weg te slaan uit de punten waardoor hij zijn podiumplek steeds steviger in handen kreeg. De bevestiging van brons volgde na de laatste sprint.

WAAR KIJK JE?

Je kunt het complete WK baanwielrennen terecht bij Eurosport en het toernooi is zelfs volledig reclamevrij te zien op discovery +. Het commentaar wordt van 20 tot en met 24 oktober verzorgd door het deskundige duo Jan Hermsen / Nick Stöpler. De uitzendingen beginnen telkens rond de klok van 18:25 uur, behalve op zondag. De slotsessie is ’s middags.

Liefhebbers van baanwielrennen krijgen na het WK nog een heerlijk toetje. De UCI Track Champions League beleeft spoedig zijn première en dat belooft een spektakel te worden. Daarover volgt na het WK nog veel meer.

Wereldkampioenschappen WK baan | Beest Hoogland snelt naar goud op de kilometer tijdrit 2 UUR GELEDEN