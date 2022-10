Het WK is niet alleen één van de hoogtepunten van het seizoen op de baan. Het is ook een mooi meetmoment richting de Olympische Spelen van 2024 in Parijs, die plaatsvinden op precies dezelfde baan nabij de Franse hoofdstad.

Olympische kwalificatie staat nog niet op het spel. Het toernooi telt hiervoor niet mee.

Tweede keer in Saint-Quentin-en-Yvelines

Het is de tweede keer dat het velodrome in Saint-Quentin-en-Yvelines het WK organiseert. Ook in 2015 was de Franse nationale baan het decor van het WK. Het was voor Nederland niet een bijzonder succesvol toernooi, zeker niet als je het vergelijkt met de huidige verhoudingen in de sport.

Ons land won dankzij Kirsten Wild één keer goud, op de scratch. De inmiddels afgezwaaide alleskunner behaalde ook brons op het omnium. Verder was er zilver voor Shanne Braspennincx (keirin) en Elis Ligtlee (sprint). De Nederlandse mannen behaalden geen medaille.

Programma finales

Woensdag 12 oktober: Scratch (vrouwen), Teamsprint (vrouwen) en Teamsprint (mannen)

Scratch (vrouwen), Teamsprint (vrouwen) en Teamsprint (mannen) Donderdag 13 oktober: Ploegenachtervolging (mannen), Afvalkoers (vrouwen), Keirin (mannen), Scratch (mannen) en Ploegenachtervolging (vrouwen)

Ploegenachtervolging (mannen), Afvalkoers (vrouwen), Keirin (mannen), Scratch (mannen) en Ploegenachtervolging (vrouwen) Vrijdag 14 oktober: Puntenkoers (mannen), Tijdrit (mannen), Individuele achtervolging (mannen), Omnium (vrouwen) en Sprint (vrouwen)

Puntenkoers (mannen), Tijdrit (mannen), Individuele achtervolging (mannen), Omnium (vrouwen) en Sprint (vrouwen) Zaterdag 15 oktober: Tijdrit (vrouwen), Koppelkoers (vrouwen), Individuele achtervolging (vrouwen) en Omnium (mannen)

Tijdrit (vrouwen), Koppelkoers (vrouwen), Individuele achtervolging (vrouwen) en Omnium (mannen) Zondag 16 oktober: Puntenkoers (vrouwen), Koppelkoers (mannen), Sprint (mannen), Keirin (vrouwen) en Afvalkoers (mannen)

Onderdelen

In totaal staan er elf onderdelen op het programma bij zowel de mannen als vrouwen. Hieronder vind je een uitleg.

Afvalkoers

Bij elke sprint valt de laatste renner af. Dit gaat door tot er nog twee renners in de baan overblijven. Zij rijden de finale.



Bij elke sprint valt de laatste renner af. Dit gaat door tot er nog twee renners in de baan overblijven. Zij rijden de finale. Individuele achtervolging

De renners rijden één tegen één, ieder gestart aan een andere kant van de baan. Haal je je tegenstander in, dan ben je de winnaar. Lukt dit niet, dan telt de snelste tijd. De winnaar plaatst zich voor de volgende ronde.

Keirin

Zes renners rijden achter een derny aan. Op 600 á 700 meter voor de finish verlaat dit gemotoriseerde voertuig de baan en is het sprinten om de winst!



Zes renners rijden achter een derny aan. Op 600 á 700 meter voor de finish verlaat dit gemotoriseerde voertuig de baan en is het sprinten om de winst! Koppelkoers

Tweetallen scoren punten bij tussensprints en (vooral) het inhalen van een ronde. Wie aan het einde de meeste punten heeft, is de winnaar.



Tweetallen scoren punten bij tussensprints en (vooral) het inhalen van een ronde. Wie aan het einde de meeste punten heeft, is de winnaar. Omnium

Het omnium is de meerkamp van het baanwielrennen. De renners strijden op vier onderdelen en scoren daarmee punten. De deelnemers rijden een afvalkoers, puntenkoers en scratch. De eerste acht kwalificeren zich voor de achtervolging over 3.000 meter om het eremetaal.



Het omnium is de meerkamp van het baanwielrennen. De renners strijden op vier onderdelen en scoren daarmee punten. De deelnemers rijden een afvalkoers, puntenkoers en scratch. De eerste acht kwalificeren zich voor de achtervolging over 3.000 meter om het eremetaal. Ploegenachtervolging

Bij de ploegenachtervolging strijdt het ene team tegen het andere team. Wie na 4 kilometer de snelste is, gaat door. Haal je de tegenstander in, die aan de overzijde van de baan is gestart, ben je automatisch de winnaar.



Bij de ploegenachtervolging strijdt het ene team tegen het andere team. Wie na 4 kilometer de snelste is, gaat door. Haal je de tegenstander in, die aan de overzijde van de baan is gestart, ben je automatisch de winnaar. Puntenkoers

De renners scoren punten bij de tussensprints en (vooral) met het pakken van ronden voorsprong. Degene met de meeste punten aan het einde van de race is de winnaar. De mannen rijden 40 kilometer, de vrouwen 25 kilometer.



De renners scoren punten bij de tussensprints en (vooral) met het pakken van ronden voorsprong. Degene met de meeste punten aan het einde van de race is de winnaar. De mannen rijden 40 kilometer, de vrouwen 25 kilometer. Scratch

De scratch is het meest simpele onderdeel om te volgen. Wie als eerste over de finish komt wint. De mannen rijden 15 kilometer, de vrouwen 10 kilometer.



De scratch is het meest simpele onderdeel om te volgen. Wie als eerste over de finish komt wint. De mannen rijden 15 kilometer, de vrouwen 10 kilometer. Sprint

Na de kwalificatie met een vliegende start over 200 meter strijden de renners één tegen één. Wie als eerste twee keer van zijn tegenstander wint, gaat door naar de volgende ronde.



Na de kwalificatie met een vliegende start over 200 meter strijden de renners één tegen één. Wie als eerste twee keer van zijn tegenstander wint, gaat door naar de volgende ronde. Teamsprint

De ploegen leggen drie ronden af met zijn drieën. Elke ronde geeft degene die aan kop rijdt zijn plek af, waarna de slotrenner in zijn eentje een tijd neerzet. Bij de kwalificatie geldt alleen de tijd, daarna volgt een afvalrace één tegen één die eindigt met de snelste landen in de finale en troostfinale.



De ploegen leggen drie ronden af met zijn drieën. Elke ronde geeft degene die aan kop rijdt zijn plek af, waarna de slotrenner in zijn eentje een tijd neerzet. Bij de kwalificatie geldt alleen de tijd, daarna volgt een afvalrace één tegen één die eindigt met de snelste landen in de finale en troostfinale. Tijdrit

De tijdrit is een spectaculair onderdeel. Het principe is simpel. De mannen zetten individueel een zo snel mogelijke tijd neer op de kilometer. De vrouwen gaan de strijd aan over 500 meter.

Veelvraat Lavreysen

Nederland heeft goede kansen op succes. Niet voor niets eindigde ons land vorig jaar als tweede op de medaillespiegel, achter Duitsland. In totaal behaalde Nederland tien medailles, waarvan vijf keer goud.

Harrie Lavreysen was toen de absolute alleenheerser. Hij won goud op de sprint en de keirin. Ook zegevierde hij in de teamsprint samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland. Opnieuw zijn alle ogen gericht op de tweevoudig olympisch en negenvoudig wereldkampioen. Hij komt opnieuw in actie op de onderdelen teamsprint, sprint en keirin.

Jeffrey Hoogland is de grote concurrent van Lavreysen op de sprint. Bovendien wil hij zijn titel prolongeren op de teamsprint en de tijdrit.

In de teamsprint is de Nederlandse 'Bullet Train' de topfavoriet. Zij kunnen hun vijfde titel op rij binnenhalen.

Vrouwelijke spinters

Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx zijn de blikvangers van de Nederlandse vrouwensprintploeg van bondscoach René Wolff. De laatste pakte vorig jaar de olympische titel op de keirin. Op dit onderdeel werd ze op dezelfde baan zeven jaar geleden al eens tweede. Op de keirin treft ze ook de Nederlandse Steffie van der Peet. De 23-jarige renster geldt als een van de grootste Nederlandse talenten.

Van Riessen kwam in Tokio zwaar ten val. Daarna volgde een lange revalidatieperiode. De voormalig schaatster werd tijdens het EK in München dit jaar alweer derde. Hopelijk trekt zij deze vorm door naar Saint-Quentin-en-Yvelines.

Op de teamsprint pakte Nederland vorig jaar verrassend de Europese titel. Dit jaar was Duitsland, tevens regerend wereldkampioen, in eigen land te sterk in de finale. Kyra Lamberink, Hetty van der Wout, Braspennincx en Van der Peet hopen in Frankrijk op een medaille.

Outsiders op de duuronderdelen

Bij de duuronderdelen is Nederland minder dominant. Jan Willem van Schip en Yoeri Havik willen scoren in de koppelkoers, het onderdeel waarop zij vorig jaar Europees kampioen werden. Dit jaar eindigden zij op het Europese toernooi slechts zevende. Volgens bondscoach Nick Stöpler is hun vorm groeiende.

Vorig jaar won Nederland nog goud dankzij Amy Pieters en Kirsten Wild op de koppelkoers. Helaas zijn zij in Frankrijk niet actief. Pieters kwam eind vorig jaar zeer zwaar ten val en lag enkele maanden in coma. Wild zette na het WK een punt achter haar imposante carrière.

De vrouwen hopen daarom op succes van Maike van der Duin bij de scratch en het omnium. Vorig jaar eindigde ze op dit eerste onderdeel als tweede. Mylene de Zoete kan verrassen bij de afvalkoers. Op het EK dit jaar eindigde ze knap als derde.

Nog meer blikvangers

Naast de Nederlanders zijn er nog meer renners en teams om naar uit te kijken. Zoals de Italiaanse mannen van de ploegenachtervolging. Zij zijn de regerend olympisch- en wereldkampioen, mede dankzij bekende renners op de weg als Filippo Ganna en Simone Consonni.

De Italiaan Elia Viviani is bovendien een heuse klasbak. De renner, die je ook kent als sprinter op de weg, is regerend Europees en wereldkampioen afvalkoers. Vorig jaar eindigde hij bovendien als derde op het wereldkampioenschap en de Olympische Spelen op het omnium.

Deense kampioenen van de koppelkoers

En wat te denken van de Denen Lasse Norman Hansen en Michael Mørkøv (je weet wel, bekend van de lead-out)? Zij verdedigen hun titel in de koppelkoers, waarin zij vorig jaar ook olympisch kampioen werden.

Bij de sprinters vormt Nicholas Paul mogelijk een gevaar voor de Nederlanders. De renner versloeg Lavreysen al verrassend in de Nations Cup. Vorig jaar werd hij bovendien tweede in de tijdrit, achter Hoogland. Gaat hij de Nederlandse hegomonie doorbreken?

Duitsland heerst bij de vrouwen

Duitsland is bij de vrouwen een klasse apart. Vorig jaar behaalden zij maar liefst zes keer goud op elf onderdelen. Emma Hinze en Lea Sophie Friedrich zijn de grote namen van de sprintploeg. De eerste won de titel op de sprint, Friedrich was de beste bij de tijdrit en de keirin.

Bij de UCI Track Champions League vorig jaar eindigde Hinze als eerste, voor haar landgenoot Friedrich. De Duitse ploeg won ook goud bij de teamsprint, al moesten ze op dit onderdeel de Chinese vrouwen voor laten op de Olympische Spelen.

België hoopt op Lotte Kopecky

De Belgische hoop voor de duuronderdelen is gevestigd op Lotte Kopecky. Vorig jaar won ze de puntenkoers en eindigde als tweede op het omnium en de afvalkoers.

Haar grote concurrente is de Britse Katie Archibald, de regerend kampioen om het omnium en tevens de winnares van de UCI Track Champions League. In augustus kreeg zij een grote klap te verwerken toen haar partner Schots mountainbikekampioen Rab Wardell plotseling overleed. Het is daarom de vraag in welke vorm zij aan de start verschijnt.

Waar kijk je?

Het wereldkampioenschap baanwielrennen is van woensdag 12 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het toernooi in Saint-Quentin-en-Yvelines is live te volgen via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij op discovery+ . Het commentaar is van Jan Hermsen en Bobbie Traksel.

