Vorig jaar behaalde Nederlands maar liefst tien medailles, waarvan vijf keer goud. Vier daarvan behaalde de sprintequipe van de mannen. Harrie Lavreysen was de beste op de sprint en de keirin. Ook zegevierde hij samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland bij de teamsprint. De laatste pakte tevens goud op de kilometer tijdrit.



Het duo Amy Pieters en Kirsten Wild behaalde de eerste plaats op de koppelkoers. Helaas zijn zij in Frankrijk niet actief. Pieters kwam eind vorig jaar zeer zwaar ten val en lag enkele maanden in coma. Wild zette na het WK een punt achter haar imposante carrière.

Sprintsucces

Ook individueel heeft Nederland favorieten bij de mannen. "Ons team is sterk. We kunnen op alle onderdelen voor de titels en medailles gaan." Wolff rekent opnieuw op succes bij de mannen. "De mannen gaan ervoor om hun titel op de teamsprint te prolongeren. Met de Fransen die hard gewerkt hebben om er voor eigen publiek te staan en de Australiërs is de concurrentie stevig. De lat ligt hoog, maar een beetje uitdaging is fijn", zegt de bondscoach op de website van de KNWU Ook individueel heeft Nederland favorieten bij de mannen. "Ons team is sterk. We kunnen op alle onderdelen voor de titels en medailles gaan."

Vrouwen gaan voor medailles

Bij de vrouwen is een medaille op de teamsprint het doel. Ook individueel ziet Wolff kansen. "Laurine van Riessen en Shanne Braspennincx hebben hun sporen verdiend en de jonge rensters zijn ook niet te onderschatten."



"Zo heeft Steffie van der Peet dit seizoen al regelmatig finales gehaald van het keirintoernooi. We staan er goed voor en reizen daarom met ambitie af naar Frankrijk."

Lange termijn

Bij de duuronderdelen is Nederland minder dominant. Er zijn kansen op eremetaal, maar bondscoach Stöpler kijkt vooral naar de lange termijn. "We denken op een aantal onderdelen om de medailles mee te doen, maar de focus ligt vooral op het proces en hetgeen gedaan dient te worden om straks op de Olympische Spelen succesvol te kunnen zijn."



Hierbij speelt mee dat het WK niet meetelt voor de Olympische ranking. "Dit geeft ons de kans om enkele talentvolle renners te testen. Het allerbelangrijkste is dat de uitslagen en het gedane werk perspectief bieden voor de komende jaren."

Kanshebbers

Voor de medailles ligt Stöpler een aantal renners uit. "We hebben ernaartoe gewerkt dat het duo Jan Willem van Schip en Yoeri Havik op de koppelkoers weer hun oude gezamenlijke niveau bereikt. Ik ben ook benieuwd naar Yoeri op de puntenkoers."



"Bij de vrouwen is Maike van der Duin een kanshebster op de scratch en het omnium. Mylene de Zoete kan zich hopelijk opnieuw mengen in de strijd om de medailles op de afvalrace na haar bronzen plak op het EK."

Mannen sprintonderdelen

Teamsprint: Roy van den Berg, Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland en Tijmen van Loon (reserve)

Sprint: Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Sam Ligtlee

Keirin: Harrie Lavreysen, Jeffrey Hoogland, Tijmen van Loon

Tijdrit: Jeffrey Hoogland

Vrouwen sprintonderdelen

Teamsprint: Kyra Lamberink, Shanne Braspennincx, Hetty van de Wouw, Steffie van der Peet

Sprint: Hetty van de Wouw, Laurine van Riessen

Keirin: Shanne Braspenincx, Steffie van der Peet

Tijdrit: Kyra Lamberink, Hetty van de Wouw

Mannen duuronderdelen

Omnium: Vincent Hoppezak

Koppelkoers: Yoeri Havik en Jan-Willem van Schip

Scratch: Roy Eefting

Afvalkoers: Philip Heijnen

Puntenkoers: Yoeri Havik

Vrouwen duuronderdelen

Ploegenachtervolging: Amber van der Hulst, Maike van der Duin, Daniek Hengeveld, Marit Raaijmakers en Mylene de Zoete

Omnium: Maike van der Duin

Koppelkoers: Marit Raaijmakers en Maike van der Duin

Scratch: Maike van der Duin

Puntenkoers: Daniek Hengeveld

Individuele achtervolging: Daniek Hengeveld

Afvalrace: Mylene de Zoete

Waar kijk je?

Het wereldkampioenschap baanwielrennen is van woensdag 12 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het toernooi in Saint-Quentin-en-Yvelines is live te volgen via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij op discovery+ . Het commentaar is van Jan Hermsen en Bobbie Traksel.

