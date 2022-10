Het toernooi begon gisteren niet top voor Nederland. Er was geblunder bij de dames op de teamsprint.

Ook bij de mannen was er een flinke teleurstelling. Australië pakte zeer verrassend goud tegen het onverslaanbaar geachte Nederland.

Afvalkoers voor vrouwen

We gaan door met de afvalrace voor vrouwen. Nederland heeft met Mylene de Zoete een kanshebber en België hoopt op Lotte Kopecky.

Tweede heat kwartfinales sprint vrouwen

Hetty van der Wouw komt heel dicht in de buurt van Hinze, maar ze komt een paar centimeter tekort en dus strandt ze helaas in de kwartfinale.



Laurine van Riessen haalt de halve finale wel. De Nederlandse slaat vroeg en gat en Grabusch komt niet meer langszij. Morgen zien we dus Van Riessen, Hinze, Friedrich en Gros die gaan strijden om het goud. Van Riessen neemt het dan op tegen regerend wereldkampioene Emma Hinze.





Goud voor de Britse mannen

Dit hadden weinig mensen aan zien komen. Italië met Filippo Ganna krijgt klop van Groot-Brittannië op de ploegenachtervolging. Vooral Ethan Hayter maakte grote indruk en stoot zijn ploeggenoot bij Ineos van de troon. Denemarken pakte even daarvoor het brons door Australië te verslaan.

Halve finale Keirin voor mannen met Lavreysen en Hoogland

Harrie Lavreysen zit in de eerste heat en Jeffrey Hoogland mag het in de tweede heat proberen.



Landerneau begon voor eigen publiek zeer vroeg aan de sprint en verraste zijn concurrenten een beetje. Lavreysen zat even te diep, maar in de laatste bocht maakt de Nederlander op indrukwekkende wijze veel terrein goed en dus gaat hij als tweede naar de finale.



Jeffrey Hoogland weet zich ook te plaatsen voor de finale. Hij pakt vroeg de leiding en op de streep kan alleen Quintero hem nog passeren. Het ijzersterke duo Lavreysen en Hoogland is dus weer van de partij in een finale.

Twee Nederlandse vrouwen in de baan voor de kwartfinales sprint

Hetty van der Wouw verliest de eerste rit helaas van de titelverdediger Emma Hinze. De Nederlandse zat echter goed in de beurt van de Duitse superster. Laurine van Riessen heeft meer succes. Op het laatste moment passeert ze Grabosch en dus pakt ze een 1-0 voorsprong.





Goede tijd voor Nederland

De Nederlandse vrouwen rijden een goede tijd en komen in 4:14:869 over de streep. Ze blijven daarmee Canada voor.

De Duitse vrouwen komen net niet aan de tijd van Nederland en De Verenigde Staten moeten secondes toegeven. Dat is goed nieuws voor Nederland. Helaas duiken in de derde rit zowel Groot-Brittannië als Frankrijk ruim onder de tijd van Nederland en dus staan we voorlopig derde.

Australië en Italië zijn ook sneller dan Nederland en dus helaas geen strijd om brons voor Nederland. Italië rijdt in de finale tegen Groot-Brittannië en Frankrijk neemt het op tegen Australië voor de derde plek.

Kwartfinales sprint en team pursuit

We beginnen met de kwartfinales op de sprint bij de vrouwen en de team pursuit bij de vrouwen. Nederland neemt het op tegen Canada in de eerste ronde om een tijd neer te zetten. Vanaf heat 3 komen de Nederlandse dames aan bod in de sprint. Hetty van der Wouw rijdt tegen Emma Hinze en Laurine van Riessen mag het opnemen tegen Pauline Sophie Grabosch.

