Hoogland topfavoriet

De meeste kans maakt Nederland met Jeffrey Hoogland op de tijdrit. In de middag gaf de titelverdediger alvast een visitekaartje af door veruit de snelste te zijn in de kwalificatie. Hij klokte 58,294 seconden op de kilometer. Hoogland bewees daarmee weinig last te hebben van zijn val vrijdag na de finish van de kerin waarin hij tweede werd.

Het programma van dag 3:

18.32 uur: Puntenkoers mannen (finale)

19.24 uur: Sprint vrouwen eerste (halve finale)

19.34 uur: Omnium vrouwen afvalkoers

19.52 uur: Sprint vrouwen (tweede halve finale)

20.00 uur: Tijdrit mannen (finale)

20.32 uur: Sprint vrouwen (derde halve finale)

20.36 uur: Individuele achtervolging mannen (troostfinale en finale)

20.51 uur: Sprint vrouwen (eerste troostfinale en finale)

21.01 uur: Omnium vrouwen (puntenkoers)

21.31 uur: Sprint vrouwen (tweede troostfinale en finale)

