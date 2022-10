Omnium

Ad

Shunsuke Imamura staat voorlopig aan de leiding na de scratch en de temporace. De Japanner won de temporace en werd tweede in de scratch. Aaron Gate uit Nieuw-Zeeland staat twee punten achter Imamura na zijn overwinning in de scratch en een derde plek in de tempo race. Vincent Hoppezak staat met 44 punten op een tiende plek in de middenmoot van het 'peloton'.

Wereldkampioenschappen WK Baan | Jeffrey Hoogland niet in actie in individuele sprint 3 UUR GELEDEN

Kwartfinales

Harrie Lavreysen is zonder al te veel moeite door naar de kwartfinales in de sprint. De Colombiaanse Kevin Quintero had geen antwoord op de snelheid van 's werelds beste sprinter.

Eén Nederlander

Harrie Lavreysen is the last (dutch) man standing in de sprint. Tijmen van Loon en Sam Ligtee komen beiden niet door de 1/16e finales heen. Lavreysen wist zich direct te plaatsen voor de achtste finales door zich als snelste te kwalificeren.

Een nieuw koppel

Er komt dit jaar een nieuwe wereldkampioen op de koppelkoers. Maike van der Duin en Marit Raaijmakers nemen de plek over van de uittrendende wereldkampioenen Kirsten Wild en Amy Pieters. Van der Duin heeft al twee medailles op zak van dit WK en is duidelijk in vorm.

Sprintmedaille(s)

Een domper voor de Oranje sprinters. Jeffrey Hoogland gaat vanwege een optelsom van redenen niet van start op die individuele sprint. Tijmen van Loon neemt zijn plaats in.

Programma dag vier:

17:30 - Finale 500 meter tijdrit vrouwen met Kyra Lambering en Hetty van der Wouw

17:52 - Kwartfinales sprint mannen

18:10 - Koppelkoers vrouwen met Maike van der Duin en Marit Raaijmakers

18:51 - Afvalkoers (omnium) mannen met Vincent Hoppezak

19:41 - Finale individuele achtervolging vrouwen

20:02 - Puntenkoers (omnium) mannen met Vincent Hoppezak

Waar kijk je?

Het wereldkampioenschap baanwielrennen is van woensdag 12 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het toernooi in Saint-Quentin-en-Yvelines is live te volgen via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij op discovery+ . Het commentaar is van Jan Hermsen en Bobbie Traksel.

Wereldkampioenschappen WK Baan | Laurine van Riessen grijpt naast brons, het goud is voor thuisfavoriet Mathilde Gros 19 UUR GELEDEN