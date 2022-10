Voor de Nederlanders is de 500 meter tijdrit er één om snel te vergeten. Hetty van der Wouw komt 0.029 seconden te kort voor een medaille en Kyra Lamberink moet genoegen nemen met de achtste plek.

Het is niet het toernooi van Emma Hinze. Op de individuele sprint werd ze geklopt door Mathilde Gros. Ook is pakt ze weer het zilver achter een Française. Hinze moest na haar rit bekomen van het resultaat. Ze zat geëmotioneerd op het middenterrein haar verlies te verwerken.

Het wereldkampioenschap baanwielrennen is van woensdag 12 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het toernooi in Saint-Quentin-en-Yvelines is live te volgen via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij op discovery+. Het commentaar is van Jan Hermsen en Bobbie Traksel.