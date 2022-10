De Nederlandse ploeg kwalificeerde zich als zesde voor de eerste ronde van de achtervolging: een mooie prestatie voor de jonge ploeg onder leiding van Nick Stöpler. Vandaag ging het nog een tandje sneller.

Mylène de Zoete, Maike van der Duim, Daniek Hengeveld en Marit Raaijmakers doken met 4:14.869 bijna drie seconden onder het oude nationale record van 4:17.770. Een plek in de troostfinale leek mogelijk, maar Duitsland en Frankrijk doken onder de Nederlandse tijd.

De finale werd gereden door Groot-Brittannië en Italië. Vooraf was Italië de grote favoriet, maar gedurende de dag bleken de Britten een pittige tegenstander. In de finale was het echter toch de topfavoriet die duidelijk de snelste was en er met de wereldtitel vandoor ging.

Mannen

Bij de mannen was de finale een strijd tussen Ethan Hayter en Filippo Ganna. De twee mannen van Ineos leidden hun team door de baan, maar het waren de Britten die dit keer aan het langste eind trokken. De finale was ook een weerzien confrontatie tussen Dan Bigham en Ganna. Ganna pakte vorige week het werelduurrecord af van zijn aerodynamicatrainer die vandaag in het Britse tenue reed.

