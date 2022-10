De Australiërs waren de hele dag de snelsten. De Nederlanders leken wel in het toernooi te groeien, maar op de kogelsnelle start van Leigh Hoffman, Matthew Richardson en Matthew Glaetzer hadden Roy van den Berg, Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland geen antwoord. Thomas Cornish mag voor de Australiërs ook mee het podium op omdat hij eerder op de dag ook in actie kwam.

De laatstgenoemde Nederlander wist nog wel flink wat tijd goed te maken, maar de Australiërs waren 0.043 seconden sneller na de drie rondes. Daarmee lukt het de Nederlanders niet om voor een vijfde keer op rij die regenboogtrui op te eisen.

Groot Brittannië won op hun beurt het brons van Duitsland. Alistair Fielding, Hamish Turnbull en Jack Carlin waren 0.096 seconden sneller dan Nik Schroter, Stefan Botticher en Maximilian Dornbach.

Het wereldkampioenschap baanwielrennen is van woensdag 12 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het toernooi in Saint-Quentin-en-Yvelines is live te volgen via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij op discovery+ . Het commentaar is van Jan Hermsen en Bobbie Traksel.