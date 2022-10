België verdedigde een voorsprong van vijf punten op het Franse duo. De Fransen kwamen als tweede over de streep en pakten zo zes punten. België pakte twee punten door als vierde over de streep te komen. De Belgen werden dus wereldkampioen.

Dat rekensommetje werd door de computer niet gemaakt. Die gaf de Franse ploeg als winnaars, waardoor de Belgen twee punten te kort zouden komen. Nadat de stadionspeaker dit bevestigde ging het Franse publiek uit het dak.

Tientallen seconden later werd duidelijk dat toch niet Frankrijk, maar België de wereldtitel pakte. Dat betekende het tweede goud voor Lotte Kopecky. Denemarken won het brons

Het wereldkampioenschap baanwielrennen is van woensdag 12 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het toernooi in Saint-Quentin-en-Yvelines is live te volgen via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij op discovery+ . Het commentaar is van Jan Hermsen en Bobbie Traksel.