De Nederlandse vrouwen kwamen uiteindelijk slechts achtduizendste tekort tegen de vrouwen uit Groot-Brittanie en een administratieve blunder kan daarin wel eens de doorslag hebben gegeven. Vlak voor de start moest Hetty van der Wouw van de fiets stappen en werd zij vervangen door Steffie van der Peet.

En dat was absoluut niet volgens planning zegt bondscoach Rene Wolff bij de NOS. "Ik moet het nog verder uitzoeken, maar Steffie stond op de startlijst dus moesten we haar inzetten. We wilden Hettie eigenlijk laten rijden, dus we gaan bij de UCI kijken waar de fout lag.

Voorval kost ons brons

Het gevolg van de wissel was dat Van der Wouw tot tranen geroerd van de baan af moest. "We moeten met haar gaan zitten, want we kunnen er niets meer aan veranderen. We moeten vooruit kijken en Hetty is super in vorm", zegt Wolff over zijn renster die de volgende dag alweer in actie moet komen.

Ook Shanne Braspennincx, die de strijd om het brons wel mocht rijden, weet na de finish niet precies wat er zojuist heeft plaatsgevonden. "Het is een puinhoop. Je begint eraan en wil het beste eruit halen en dan verlies je op achtduizendste, dan weet je ook meteen dat je zonder dit gedoe gewoon met een medaille had gestaan."

