Het seizoen was lang en succesvol voor de 26-jarige Vlaamse. Ze won onder andere de Strade Bianche, de Ronde van Vlaanderen en het nationaal kampioenschap tijdrijden. Tijdens het WK eindigde ze als tweede, als best of the rest, verslagen door de verrassende late aanval van Annemiek van Vleuten.

"Ik heb meerdere keren aan dat WK teruggedacht. Het blijft steken, ook al kan ik tegen mijn verlies. Maar het is voorbij."

Snelle switch

Rustig aan doen, zat er daarna niet in. Vijf dagen na de wegrace in Wollongong was ze alweer in het Zwisterse Aigle om zich voor te bereiden op het prestigieuze baantoernooi. "Dat deed wel een beetje pijn", geeft ze toe in gesprek met Sporza. "Maar ik zou het niet anders gewild hebben. Het is alweer bijna twee maanden geleden dat ik tijdens het EK op de baan heb gereden. Het was dus nodig om een snelle switch te maken. Gelukkig was er daarna nog tijd om te herstellen."

Kopecky komt niet zomaar om deel te nemen en zelfs niet alleen om te winnen. De Belgische weet dat op de baan van Saint-Quentin-en-Yvelines in 2024 ook de olympische medailles worden verdeeld. "Parijs zit in mijn hoofd, het is mijn droom. Ik kan de baan nu daarom niet zomaar negeren. Dit is een zeer goede test naar de Spelen toe."

Verwachtingen

Op het WK won ze in 2021 de puntenkoers. Dit jaar zegevierde ze op dit onderdeel ook op het EK terwijl ze eveneens de titel pakte in de afvalkoers. Ze gaat dus met verwachtingen naar Frankrijk, waar ze naast de genoemde onderdelen ook in actie komt op de ploegenachtervolging met Shari Bossuyt. "Het was een lang seizoen, maar ik wil in Saint-Quentin-en-Yvelines niet starten om alleen de hoop te vullen. Integendeel."

"Vanaf volgend seizoen beginnen de olympische kwalificaties. Het wordt puzzelen hoe we de baan en de weg gaan combineren. Een olympische medaille staat op mijn verlanglijstje, maar ook Parijs-Roubaix en het WK 2023 in Glasgow. Eerst focus ik mij op het WK."

