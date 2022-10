Al eerder deze week liet Hoogland weten niet in topvorm op dit wereldkampioenschap te verschijnen. Na de finish van de keirin kwam hij ook nog eens onhandig ten val na de finish. Op de individuele sprint komt de Nederlander helemaal niet van start: "Het is een optelsom. Een heftig WK, de val en buikgriep. Ik heb de kilometer gereden op vijf witte broodjes", was de uitleg van Hoogland.

Kwalificatie

Tijmen van Loon neemt nu de plek van Hoogland in. Tijdens de kwalificaties eerder vandaag wist Lavreysen zich met de snelste tijd al te plaatsen voor de achtste finales. Sam Ligtlee en Van Loon moeten zich nog via de voorrondes kwalificeren.

WAAR KIJK JE?

Het wereldkampioenschap baanwielrennen is van woensdag 12 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het toernooi in Saint-Quentin-en-Yvelines is live te volgen via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij op discovery+ . Het commentaar is van Jan Hermsen en Bobbie Traksel.

