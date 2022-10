In de eerste heat van de halve finale liet Van Riessen zich nog het beste zien. Ze kwam ogenschijnlijk tegelijk met Friedrich over de streep. De foto wees uit dat de Duitse net een fractie sneller was.

In heat twee was Friedrich overtuigend de beste en was duidelijk dat Van Riessen zich kon gaan opmaken voor de troostfinale.

Verrassend genoeg bleef een Duitse finale uit. Nadat Hinze de eerste heat had gewonnen, dwong Gros knap een beslissende derde heat af. De Française was daarin opmerkelijk genoeg veel sneller dan topfavoriete Hinze.

Blote oog

De Duitse was daarmee de tegenstander voor Van Riessen. Net als in de halve finale was de Nederlandse in de eerste heat dicht bij de winst. Het verschil was dit keer wel met het blote oog zichtbaar.

In de tweede heat kon Van Riessen geen beslissende derde meer afdwingen. In de laatste bocht kwam Hinze langszij en pakte sterk het brons.

Gros pakt goud

Het sprookje van Gros was blijkbaar nog niet klaar. De Française, die al lang wordt gezien als aanstormend talent, wist precies op het juiste moment de heersende Duitse sprintsters te verslaan. Voor het uitzinnige Franse publiek maakte ze het in twee heats af tegen Friedrich.

Waar kijk je?

Het wereldkampioenschap baanwielrennen is van woensdag 12 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het toernooi in Saint-Quentin-en-Yvelines is live te volgen via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij op discovery+ . Het commentaar is van Jan Hermsen en Bobbie Traksel.

