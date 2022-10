Zowel Lavreysen als Hoogland kende weinig moeite in de halve finale en plaatsten zich allebei als tweede voor de eindstrijd. De finale was uiteraard bijzonder sterk bezet, maar toch waren het de Nederlanders die meteen het initiatief namen.

Lavreysen begon al drie rondes voor het einde aan zijn sprint en sloeg meteen een groot gat. Jeffrey Hoogland zat op dat moment goed gepositioneerd en vocht zich terug in het wiel van Lavreysen.

De regerend wereldkampioen was echter als vanouds van een ongekend hoog niveau en Hoogland kreeg zijn wiel niet langs dat van Lavreysen. Wel bleef Hoogland de Colombiaan Quintero voor om de zilveren medaille in de wacht te slepen.

De vreugde daarvan was echter kort, want vlak na de finish werd Hoogland aangetikt en ging hij onderuit. Hierdoor moest de baan zelfs gerepareerd worden en de frustratie bij Hoogland was zichtbaar.Weer komt hij net tekort ten opzichte van Harrie Lavreysen in de finale.

Waar kijk je?

Het wereldkampioenschap baanwielrennen is van woensdag 12 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het toernooi in Saint-Quentin-en-Yvelines is live te volgen via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij op discovery+. Het commentaar is van Jan Hermsen en Bobbie Traksel.

