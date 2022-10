De race schoot in actie met nog acht rondes te gaan. Eukene Larrarte Arteaga durfde het als eerste aan om een aanval te plaatsen. De Spaanse werd na drie rondes teruggepakt en het tempo zakte weer.

Smaakmakers één & twee

Ad

Met nog twee rondes te gaan was het Maike van der Duin met een alles of niets poging. Martina Fidanza wist met de grootst mogelijke moeite zich in het achterwiel van Van der Duin te nestelen. Hierdoor kon ze net genoeg herstellen om een versnelling te plaatsen en over de langzaam stil vallende Van der Duin heen te gaan.

Wereldkampioenschappen WK baan | "Ik kan de baan niet negeren vanwege mijn olympische droom" - Lotte Kopecky GISTEREN OM 14:01

Podium

De twee waren inmiddels al wel zo ver los van de rest van het peloton dat de Italiaanse, net als een jaar eerder, als eerste over de finish kwam en Van der Duin, net als een jaar eerder, als tweede. Jessica Roberts maakt het podium compleet.

WAAR KIJK JE?

Het wereldkampioenschap baanwielrennen is van woensdag 12 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het toernooi in Saint-Quentin-en-Yvelines is live te volgen via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij op discovery+ . Het commentaar is van Jan Hermsen en Bobbie Traksel.

Wereldkampioenschappen WK baan | “Wanneer andere mensen slapen, is Harrie wakker” - Omgeving over Lavreysen 10/10/2022 OM 09:13