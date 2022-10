De vierde plaats voor de vrouwelijke teamsprinters zat er al een beetje aan te komen na de kwalificatie. Daar klokten de Nederlanders de vierde tijd en dat bleek een voorbode voor de rest van het toernooi.

In de halve finale troffen de Nederlandse dames met Japan een van de favorieten voor het goud. Nederland kwam ruim 1,5 seconden te kort om door te stoten naar de finale, maar dat lag vooraf ook niet in de lijn der verwachting.

Tranen om wissel

In de strijd om het brons tegen boden Shanne Braspennincx, Kyra Lamberink en Steffie van der Peet een stuk beter partij tegen de Britse vrouwen. Slechts achtduizendste was het verschil in het voordeel van de Britten.

Het meest opmerkelijke moment van de avond vond echter plaats vlak voor de start. Een huilende Hetty van de Wouw werd door de regie in beeld gebracht. Het leek er op dat ze verwacht had te starten, maar op het laatste moment te horen kreeg dat zij toch niet mocht deelnemen in de strijd om plek drie en werd vervangen door Van der Peet.

