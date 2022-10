Niemand kent Lavreysen beter dan Noor Luijten, zijn vriendin. Ze wonen samen in Apeldoorn op een steenworp afstand van Omnisport, de trainingsbaan van de regerend wereld- en olympisch kampioen. De studente maakte zijn grootste successen van dichtbij mee. Ze zag haar vriend niet veranderen.

Ad

“Natuurlijk is er nu veel meer aandacht voor hem, maar hij is heel down to earth. Hij blijft er rustig onder. Nog steeds blijft hij veel op de achtergrond. Wat dat betreft is hij dezelfde Harrie als voor zijn overwinningen”, aldus Luijten.

Wereldkampioenschappen WK baan | “Zo lang ik te verslaan ben, blijf ik hongerig” - Harrie Lavreysen 07/10/2022 OM 10:12

Spijkerbroek

Ze heeft veel bewondering voor de manier waarop hij met zijn sport omgaat. “Hij heeft er alles voor over. Het is natuurlijk jammer dat hij niet meekan naar elk feestje. Maar hij vindt het niet erg en ik ben het inmiddels gewend. Winkelen doe ik meestal zelf.”

“Hij kan niet de hele dag door de stad sjokken. Ik neem dus vaak zijn kleren mee. Ook zijn broeken, ja. Ik pak meestal de onderste van de stapel, de grootste. In de taille is hij veel te groot, maar met een riem blijft hij meestal wel zitten, haha.”

Ook thuis maakt Lavreysen zich volgens zijn vriendin niet druk. Hij kan goed met spanning omgaan en is altijd vol vertrouwen. Ik hoef hem nooit gerust te stellen. Dat zijn hele goede eigenschappen van een topsporter.

UCITCL | Aaneenschakeling van topmomenten van veelvraat Harrie Lavreysen

Goed coachbaar

Dit herkent ook bondscoach René Wolff. Harrie weet precies wat hij kan en moet doen. Natuurlijk heeft ook hij wel eens een moment van twijfel, maar dan is hij heel goed coachbaar. We spreken het door of evalueren een race en dan is het weg. Het tast nooit zijn zelfvertrouwen aan. Harrie kan als geen ander met de juiste spanning de ideale focus vinden.

Wolff hoeft Lavreysen ondanks het succes niet extra te motiveren om scherp te blijven. De overwinningen zijn niet de prikkel. Hij is er voortdurend op gericht om zichzelf beter te maken, het maximale uit zichzelf te halen. De prestaties zijn niet meer dan het logische gevolg.

UCITCL Londen | Lavreysen wint als vanouds na tactische sprint tegen Bötticher

Teamsprint

De basis van het succes ligt op de teamsprint. De trainingen zijn erop gebaseerd om samen met Roy van den Berg en Jeffrey Hoogland beter te worden. Pas daarna komt de individuele drang om de beste te zijn. “Wij maken elkaar met zijn drieën beter”, weet Hoogland. “We jutten elkaar op natuurlijke wijze op tijdens de training.”

“Als de één sterker wordt, wil de ander dat ook worden. Ons trainingsniveau is vergeleken met andere landen enorm hoog. Wij laten elkaar geen moment in slaap sukkelen. Harrie’s tactische inzicht is een wapen. Als hij thuis op de bank zit, is hij is zijn hoofd met de race bezig en bedenkt hij wat er beter kan.”

Wanneer Hoogland het individueel tegen zijn trainingsmaatje moet opnemen, weet hij wat hij kan verwachten. “Wanneer hij eenmaal versnelt, dan blijft hij doorversnellen. Dan stopt hij niet meer. We zijn aan elkaar gewaagd. Dat maakt het ook zo uitdagend om tegen hem te rijden. Het niveau ligt zo hoog dat elk foutje fataal is. We staan voortdurend op scherp.”

Tokyo 2020 | Bekijk hier de gouden race van de baansprinters

Complete renner

Ook Van den Berg spreekt vol bewondering over Lavreysen. “Hij is heel sterk in de gym, heeft veel kracht. En vanuit de BMX heeft hij zijn tretje mee, hij heeft een flinke cadans. Harrie is een complete baanrenner. Bovendien is het een rustige en doordachte jongen. Hij doet niets zonder er eerst goed over nagedacht te hebben. Hij is stapsgewijs bezig met zijn plan en zet continu een stapje extra. Wanneer andere mensen slapen, is Harrie wakker.”

De starter van de teamsprint ziet dat Lavreysen altijd vertrouwt op zichzelf. “Dat is het grote voordeel van een goed plan hebben en je daar altijd aan houden. Je hoeft je dan geen zorgen te maken dat je iets vergeten bent of ergens iets hebt laten liggen. Daarom is Harrie altijd vol vertrouwen. Als het moet gebeuren, dan staat hij er.”

UCI Track Champions League | Vergelijking tussen sprints Lavreysen en legendarische Hoy

Materiaal

Mechanieker Tim de Boer herkent het beeld dat Van den Berg schetst. “Harrie denkt over alles na, vaak al maanden van tevoren. Hij heeft ook goede technische kennis. We praten daarom regelmatig over het materiaal. Hij komt zelf wel eens met ideeën, maar uiteindelijk vertrouwt hij mij blindelings. In de aanloop naar een wedstrijd hebben we alles al besproken. Hij hoeft dan nergens meer over na te denken, maar focust zich volledig op wat gaat komen.”

Of Lavreysen met zijn explosiviteit veel kettingen heeft gebroken? “Dat valt wel mee hoor”, lacht De Boer. “Alle waarden zijn zo doorberekend op het materiaal, dan kan het bijna niet misgaan.”

Tokyo 2020 | Shanne Braspennincx stunt met keiringoud

Brabantse klik

Ook Shanne Braspennincx traint bijna dagelijks met Lavreysen. “Wij hebben als Brabanders een goede klik en dat is belangrijk als trainingsmaatjes. Soms moet ik in de training in zijn wiel blijven. Dat valt niet altijd mee. Ik zeg dan vooraf lachend dat ik hem in ga halen en ga zwaaien. Daarmee kan ik hem een beetje opjutten en rijdt hij een seconde harder. Als ik dan in zijn wiel zit, heb ik daar wel spijt van, ja. Haha.”

Ook de olympisch kampioene keirin ziet hoe Lavreysen met zijn sport bezig is. “Hij zoekt alles uit. Elke marge die hij kan pakken in bijvoorbeeld zijn houding, schoenen of materiaal, pakt hij. Hij let meer dan een ander op details. De combinatie tussen zijn hoofd en fysieke talent maakt hem enorm goed.”

WAAR KIJK JE?

Het wereldkampioenschap baanwielrennen is van woensdag 12 oktober tot en met zondag 16 oktober. Het toernooi in Saint-Quentin-en-Yvelines is live te volgen via de kanalen van Eurosport, of stream reclamevrij op discovery+ . Het commentaar is van Jan Hermsen en Bobbie Traksel.

Wereldkampioenschappen WK baan | Dit is alles wat je moet weten over het toernooi in het Franse Saint-Quentin-en-Yvelines 05/10/2022 OM 12:19