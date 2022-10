Als laatste mocht Hoogland aan de vier ronden op de olympische wielerbaan beginnen. Hij wist op dat moment dat hij een tijd van 59.568 moest rijden, van Landerneau. De Fransman had daarvoor de snelste tijd van Chorro (59.871) verbroken.

Spannend werd het geen moment. Bij de eerste doorkomst had Hoogland al een ruime marge te pakken. Halverwege was de voorsprong al 1,4 seconden. Uiteindelijk behield de Nederlander deze marge op Landerneau en prolongeerde daarmee op overtuigende wijze zijn titel.

Kwalificatie

Ook in de kwalificatie, eerder op de dag, had Hoogland al zijn klasse laten zien. Hij klokte 58,294 seconden en was daarmee ruim de snelste.

Bovendien bewees hij daarmee dat hij geen last meer had van zijn valpartij, van een dag eerder. Op de keirin kwam hij donderdag na de finish ten val. Hij pakte zilver. Het goud was voor Harrie Lavreysen.

