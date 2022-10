De Nederlander zat vanaf het begin goed in de wedstrijd. Hij sprokkelde zijn punten mee door vooral scherp te zijn op het wiel van Van den Bosche.

Toen hij na ruim zestig ronden met onder anderen William Perrett en Van den Bosche een ronde voorsprong pakte, kwam Havik aan de leiding. De Nederlander nam daarna wat gas terug, verloor wat plaatsen, maar was scherp toen de koers werd beslist.

Als enige drie ronden voorsprong

Hij sloop weer mee met ondermeer Van den Bosche, Strong, Perrett en Kluge. En pakte direct daarna nog een ronde met Kluge. Met die laatste aanval maakte hij het verschil. Havik kwam daarmee ruim aan de leiding en wist dat als hij niemand meer zou laten gaan, de winst binnen was.

De Nederlander onderhield een hoog tempo in het peloton en slaagde in zijn opzet. In de eindsprint hoefde hij zich niet meer te mengen. Havik vierde in de laatste ronde in de grote groep al zijn feestje.

Kluge won de laatste sprint en pakte daarmee dubbele punten en het zilver. Van den Bosche moest genoegen nemen met brons.

