Alex Dowsett ging al eens eerder voor het werelduurrecord. Ruim 6,5 jaar geleden, op 2 mei 2015, reed de Brit een afstand van 52.937 km. Dit deed hij op de wielerbaan van Manchester. Slechts één maand later was hij zijn record alweer kwijt. Bradley Wiggins plaatste toen in Londen een nieuwe lat: 54,526 kilometer. Een record wat vier jaar lang bleef staan. Tot Victor Campenaerts zich een heel jaar lang had voorbereid op dat ene uur. De Belg wist op 16 april 2019 het record op 55.089 km te zetten. De eerste persoon ooit die voorbij de 55 km ging.

Het werelduurrecord lijkt een simpel evenement. Een fiets zonder versnellingen, zonder remmen. Gewoon een uur lang zo hard mogelijk fietsen. Het is precies het tegenovergestelde. Het baanwielrennen is, op aerodynamisch vlak, een sport die volledig wetenschappelijk onderbouwd is. Over ieder detail is nagedacht. Het werelduurrecord is hier dan weer een extreme versie van.

Ondanks dat Dowsett het record niet wist te verbreken is deze poging op twee manieren alsnog een groot succes. Deze recordpoging was namelijk groter dan alleen de sportprestatie op zich: "Ik had drie doelstellingen voor dit evenement. De eerste was om het record te breken. Dat is mij niet gelukt. Toch was vandaag een groot succes. Ik wilde kijken hoe ver ik kon komen en dat is dus 54.555 km geworden. Ik ben enorm trots op het Chanel, mijn vrouw, en het team om mij heen. We hebben hier alles voor gedaan en dit was niet mogelijk geweest zonder hen."

Bewustzijn voor hemofilie

"Het belangrijkste van vandaag is het bewustzijn dat ik met deze poging heb gecreëerd voor hemofilie. De overkoepelende boodschap van dit evenement voor alle jonge hemofiliepatiënten is: iedereen met hemofilie, een andere bijzondere aandoening, iedereen die te maken heeft met wat voor tegenslagen dan ook, ga er gewoon voor. Het enige wat vandaag kon mislukken, is dat dit niet was gebeurd", ging de Brit verder.

Dowsett is zelf een hemofiliepatiënt. Hemofilie is een erfelijk overdraagbare bloedstollingsziekte. Via deze recordpoging hoopte de Brit meer aandacht te vragen voor deze ziekte en voor twee goede doelen die zich inzetten voor mensen met hemofilie: Little Bleeders en The Haemophilia Society.

Ook de aanloop naar de recordpoging toe verliep anders dan de norm. Alex Dowsett heeft namelijk zijn eigen YouTube-kanaal waarop de gehele voorbereiding te zien is. Trainingsschema’s, voeding, materiaal, onzekerheid. Alles komt voorbij. Op deze manier kan je echt achter de schermen kijken van een werelduurrecordpoging. Zo kom je er bijvoorbeeld achter dat het evenement is georganiseerd door Alex Dowsett en Chanel, zijn partner, zelf. Zo was bijvoorbeeld zijn ploeg Israel Start-Up Nation sponsor van het evenement.

Kijkje achter de schermen

Ook de gehele wetenschappelijke kant van het wielrennen wordt aangehaald in de video’s van Dowsett. De wielerbaan van Aguascalientes ligt op een hoogte van 1900 meter. De luchtdruk is hier lager en daarom is er minder vermogen nodig voor de benodigde snelheid vergeleken met zeeniveau. Ook zit er minder zuurstof in de lucht op hoogte, waardoor het te vermogen dat geleverd kan worden van een renner weer lager is dan op zeeniveau. Onderaan de streep heeft een renner vaak wel voordeel van de hoogte. Denk bijvoorbeeld ook aan de schaatsrecords van Salt Lake City vergeleken met een ‘laaglandbaan’.

De wetenschap gaat nog verder. Ook het materiaal is tot in het grootste detail voorbereid om zo snel mogelijk door de wind heen te snijden. De fiets waarop Dowsett zijn recordpoging deed was oorspronkelijk een wegfiets. Deze is aangepast met een 3D-geprinte achterdriehoek zodat er een singlespeed van gemaakt kan worden. Daarnaast is de aerodynamica van Dowsett constant getest op een snelheid van 43 kilometer per uur op zeeniveau. Dat terwijl het record op ruim 55 km ligt. Dit heeft te maken met wat natuurkundige formules en in het specifiek met het zogeheten Reynolds-nummer. Iets waarvan we de uitleg

.

De afstand van Victor Campenaerts blijkt maar wederom een prachtige prestatie te zijn. Zo greep ook Dan Bingham naast het record eerder dit jaar. Wel wist de Brit toen het nationale record van Bradley Wiggins te verslaan met een afstand van 54.723km. Wout van Aert, Stefan Küng en Filippo Ganna zijn de meest voor de hand liggende renners die met een poging het record wel heel scherp kunnen neerzetten.

Wat er ook gebeurt, de poging van Dowsett was groter dan de sport en daar kan men alleen maar respect voor hebben.

