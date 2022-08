Het record van Bigham is extra bijzonder als je bedenkt dat hij zelf geen eens profwielrenner is. Bigham werkt bij Team Ineos als race engineer, waar hij de renners leert om een zo aerodynamisch mogelijke houding aan te nemen.

Aerodynamica is namelijk Bighams specialiteit. Als student motortechniek schreef hij een scriptie over het testen van aerodynamica in de echte wereld. Ook liep hij stage bij het Formule-1 team van Mercedes.

Kennis in de praktijk

Tijdens zijn studie begon hij wat hij leerde ook in de praktijk uit te voeren. Hij liep triatlons, maar ging zich steeds meer op wielrennen richten. Op de baan reed hij voor de Britse en Engelse achtervolgingsploeg op wereldbekers en de Gemenebestspelen van 2018 en 2022. Op de weg reed hij sporadisch wedstrijden voor de continentale ploeg Ribble Weldtite.

Naast zijn leven als sporter werkte hij als aerodynamicadeskundige voor de vrouwenploeg van Canyon//Sram. In 2019 maakte hij de overstap naar de Deense nationale bond waar hij de ploegentijdrit begeleidde in aanloop naar de Spelen van 2020. De Denen wonnen daar een zilveren plak.

Eerdere poging

Bigham bleef zelf ook actief op de fiets. In 2021 deed hij in Grenchen een aanval op het voormalige wereldrecord van Bradley Wiggins, dat nog stond als Brits record. Omdat hij niet stond ingeschreven in de testlijst van de UCI op doping zou een wereldrecord van hem toen niet erkend worden. Hij verbrak het Britse uurrecord met meer dan 200 meter en kwam in de buurt van het wereldrecord van Campenaerts.

Vandaag wist Bigham het record wel te verbreken. Hoewel de baan in Grenchen een minder gunstige hoogte heeft dan Aguas Calientes, waar Campenaerts zijn record verbrak, was hij toch sneller dan de Belg.

It's coming home

Door het verbreken van het record is het werelduurrecord weer in Britse handen. Chris Boardman stond in de jaren negentig bekend om zijn recordpogingen, die achteraf ongeldig werden verklaard omdat ze op een te aerodynamische fiets werden verreden. Alex Dowsett verbrak het toen staande record Rohan Dennis. In datzelfde jaar nam Bradley Wiggins het record over, die deze behield tot 2019.

Ook Filippo Ganna had aangekondigt een poging te doen het werelduurrecord te verbreken, maar hij stelde zijn poging toch uit.

