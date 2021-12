Het ging gisteren mis op de allerlaatste dag van het trainingskamp aan de Spaanse Costa Blanca. Pieters was met een deel van de Nederlandse baanselectie bezig aan een trainingsrit op de weg in de buurt van de Spaans plaats Calp toen de 30-jarige renster in botsing kwam met een van haar trainingsgenoten en hard onderuit ging.

SPOEDOPERATIE

De huidig nationaal kampioen op de weg werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis van Alicante. Daar werd zij dezelfde middag nog geopereerd aan haar hoofd, volgens haar coach Danny Stam om de druk op haar hersenen te verminderen.

De Nederlandse bond en Pieters’ ploeg Team SD Worx willen geen uitspraken doen over de huidige toestand van de renster. Bondscoach Fulco van Gulik bleef met een kleine delegatie achter in Spanje, terwijl de rest van de ploeg zoals gepland terugvloog naar Nederland.

WK Baan | Kirsten Wild en Amy Pieters wereldkampioen Madison

SUCCESSEN OP DE WEG

Behalve dat Pieters een bijzonder succesvol koppel op de baan vormde met de onlangs gestopte Kirsten Wild, boekte zij ook enkele mooie overwinningen op de weg. Dit jaar won ze op de VAM-berg met overmacht het NK en in 2019 was zij zelfs de beste van Europa op het EK dat werd verreden in Alkmaar.

Ook won zij meerdere eendagswedstrijden en met de gemengde ploegenestafette goud op het WK van 2019 in Yorkshire.

