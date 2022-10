Het afgelopen seizoen vormde de definitieve doorbraak van Arensman, die daarvoor al als groot talent werd gezien. In de Tour of the Alps bleek hij samen met zijn kopman Romain Bardet de beste bergop en eindigde hij als derde in het eindklassement.

Zieke Bardet

In de Giro d'Italia had deze gouden tandem bekroond moeten worden met succes. Helaas moest Bardet vroegtijdig ziek de koers verlaten en lukte het Arensman niet om zijn plek in te nemen. Het bleef bij een tweede plaats in de zestiende etappe.

De Vuelta werd het volgende doel van het Nederlandse talent die vertrouwen opdeed met winst in de tijdrit van de Ronde van Polen en als tweede eindigde in het algemeen klassement. Arensman reed in Spanje een uitstekende ronde. Na een wat moeizame start won hij de koninginnenrit met finish op de Sierra Nevada en werd hij achter Richard Carapaz tweede in de laatste bergetappe. Uiteindelijk klom hij naar de zesde plaats in de strijd om de rode trui.

Carriere uitbouwen

De goede prestaties van Arensman waren ook INEOS Grenadiers opgevallen. Nadat het gerucht over een transfer al lange tijd ging, tekende de renner vorige maand definitief bij de Britse ploeg. "Ik vind het fijn dat ik naar een buitenlands team ga. Op deze manier stap ik uit mijn comfortzone.", zegt hij in gesprek met In de Leiderstrui. "Ik wil mijn carrière gestaag uitbouwen. Het voelde nu als de juiste stap om te zetten."

"Bij INEOS Grenadiers kan ik mijzelf als renner en mens verder ontwikkelen, meer dan bij een Nederlandse ploeg." Arensman doelt daarmee niet alleen op Team DSM, maar ook op het geïnteresseerde Jumbo-Visma. "Ik snap dat ze balen. Het speelt natuurlijk mee dat zij een Nederlandse ploeg zijn en ik een Nederlandse renner. Maar uiteindelijk maak ik mijn eigen keuzes."

Nieuwe mentor

Arensman is Team DSM dankbaar, vooral kopman Bardet. "Ik heb veel van hem opgestoken. Het is mede dankzij hem dat ik zulke mooie resultaten heb behaald. Ik zoek bij INEOS geen nieuwe mentor. De kracht van de ploeg is vooral dat er zoveel jongens zijn waar ik iets van kan leren. Daar ben ik heel blij mee."

