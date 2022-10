De dag was uitstekend begonnen voor Van der Duin, die woensdag al zilver had gepakt op de scratch. Ze eindigde vrijdagmiddag als vijfde op het eerste onderdeel, de scratch, om daarna de temporace te winnen. Hierdoor begon ze als koploper aan de avondsessie.

In de afvalkoers viel ze helaas te vroeg af. Ze werd zesde en verloor daardoor kostbare punten op Valente, die de maximale buit pakte. Voorafgaand aan de afsluitende puntenkoers stond Van der Duin tweede, acht punten achter Valente.

Puntenkoers

In de puntenkoers kreeg Van der Duin logischerwijs niet de ruimte om een ronde te pakken. Het was daarom sprokkelen voor de Nederlandse, die in eerste instantie Valente steeds verder zag uitlopen.

Met nog twintig ronden te gaan pakte Van der Duin de maximale score. Hierdoor wist ze haar voorsprong op de nummer drie Martins te vergroten tot tien punten. Het gat met Valente bracht ze weer terug tot negen punten.

Eindsprint

De eindsprint, met dubbele punten, moest daarom de beslissing brengen. Omdat meerdere renners, op achterstand in het klassement, een aanval hadden geplaatst, waren er echter geen punten meer te verdienen. Hierdoor was de wereldtitel binnen voor Valente en moest Van der Duin genoegen nemen met zilver.

