WK Baan | Lavreysen verslaat Hoogland weer en pakt derde wereldtitel

De finale was een herhaling van zowel het Europees kampioenschap als de Olympische Spelen. In beide gevallen was Lavreysen te sterk voor Hoogland.



Ook op dit WK was Lavreysen duidelijk de beste. In de eerste race vermaakten de twee renners het publiek met een lang durende sur place. Met anderhalve ronde te gaan wist de olympisch kampioen een gaatje te vinden en ging met een snoekduik langs Hoogland heen. De op snelheid gekomen man uit Luyksgestel was niet meer in te halen.

In de tweede race koos Hoogland voor een andere tactiek. Brutaal demarreerde hij met nog meer dan twee ronden te gaan. De wereldkampioen op de kilometer tijdrit kon echter niet genoeg afstand nemen van de olympisch kampioen en werd met een halve ronde te gaan teruggehaald.

Wereldkampioenschappen WK Baan | Wild sluit carrière af met bronzen plak op puntenkoers 2 UUR GELEDEN

De gouden medaille van Lavreysen betekent de vijfde gouden medaille voor de Nederlandse equipe. Vijf gouden medailles waren echter niet genoeg om als eerste te eindigen in het landenklassement. De Duitse ploeg was met zes gouden medailles in het vrouwentoernooi beter dan het Nederlandse team.

Wereldkampioenschappen WK Baan | Wild sluit carrière af met bronzen plak op puntenkoers 3 UUR GELEDEN