“Het was voor mij echt een genoegen te mogen meedoen aan de Olympische Spelen. Het is een droom die uitkomt. Dat geldt voor alle sporters in Japan. We leven allemaal onze droom en het is met recht fantastisch om hier te zijn en er onderdeel van uit te maken”, aldus Aram Mahmoud in ‘The Cube’ van Eurosport.

“Ik ben niet in staat om mijn land te vertegenwoordigen, maar ik kan alsnog meedoen en dat bezorgt mij een fantastisch gevoel. Het is een geweldige ervaring”, vervolgt de Syriër, die beide partijen badminton verloor. Mahmoud vertegenwoordigde in Tokio het Vluchtelingenteam, dat in 2016 speciaal door het IOC werd opgericht om ontheemde sporters een kans te geven.

Zonder duwtje in de rug vanuit Nederland had Mahmoud – die het uiteraard geheel op eigen kracht heeft gedaan – de Olympische Spelen misschien wel nooit gehaald. “Toen ik in Nederland vertelde dat ik goed was in badminton, werd er enigszins verbaasd gereageerd. Mensen hadden het niet achter mij gezocht, maar zodra bleek hoe goed ik was, merkte ik dat iedereen het beste voor mij wilde en dat ik goede mensen om mij heen had. De laatste vijf of zes jaar heb ik heel veel hulp ontvangen en nu stond ik op de Olympische Spelen. Het is een lange reis geweest, maar het was het waard.”

Begonnen als turner

Mahmoud vluchtte uit Syrië nadat er in dat land oorlog was uitgebroken en hij niet meer veilig was, nadat hij eerder zijn geliefde badminton al had moeten opgeven. Dit terwijl de toekomst zo mooi leek. Hij eindigde dus in Nederland. “Ik behoorde tot de top van Syrië, nadat ik op mijn zevende was begonnen met badminton. Ik deed, samen met mijn zus, eerst aan turnen, maar daar was ik niet goed genoeg in. Toen ging ik badmintonnen. Daar had ik wel aanleg voor. Ik won enkele lokale toernooitjes en later, op mijn vijftiende, ook nationale kampioenschappen. Ik wilde beter en beter worden, maar dat was erg moeilijk.”

Er was en is in het leven van Mahmoud wel meer moeilijk. Hij verliet huis en haard en de laatste keer dat hij face-to-face met zijn directe familie sprak, was in 2015. “Toen hebben we elkaar voor het laatst gezien. Het was op de dag voordat ik vertrok. We proberen contact te houden, maar hebben elkaar echt al heel lang niet meer gezien.”

Verrassing

“Ja, we Facetimen zo ongeveer iedere dag. Maar dat is anders. Mijn familie is nu niet echt dicht bij mij. Het is soms moeilijk om zaken uit te leggen, maar ik probeer ze zo goed mogelijk op de hoogte te houden en zij steunen mij in alles wat ik doe. Ik ben verdrietig omdat we niet samen zijn, maar ook dankbaar dat iedereen veilig is en we tenminste contact kunnen hebben.”

Ter verrassing wordt vervolgens Mahmouds zus in de studio getoverd. We raden aan om die beelden te bekijken in het tweede deel van de video die aan dit artikel is toegevoegd.

