Robin Tabeling en Selena Piek begonnen sterk aan hun eerste duel in het badmintontoernooi tegen het Zuid-Koreaanse duo Yujung Chae en Seungjae Seo. Met 21-16 ging de eerste game naar het Nederlandse tweetal, maar in het verloop van de wedstrijd zette de Aziatische nummer zes van de wereld het spel steeds meer naar hun hand (21-15 en 21-11).

In het tweede groepsduel zal het voor de Nederlanders niet veel makkelijker worden. Morgen wachten daarin namelijk de Chinese wereldkampioenen Zheng Si Wei en Huang Ya Qiong. Aangezien alleen de eerste twee duo's uit de poule zich plaatsen voor de volgende ronde, lijkt dat een schier onmogelijke taak voor Piek en Tabeling.

Piek hoefde niet heel lang te wachten op een kans om de nederlaag recht te zetten. Met Cheryl Seinen nam ze het zo'n acht uur later alweer op tegen een Canadees damesduo, Rachel Honderich en Kristen Tsai. Dit keer waren de rollen precies omgedraaid. Seinen en Piek kwamen een vroege achterstand te boven en wonnen uiteindelijk in drie games (16-21, 21-14 en 21-15).

Het zet voor de twee Nederlandse dames de deur open naar de volgende ronde. Zij kunnen zich nu zelfs een nederlaag tegen het sterke Japanse duo Wakana Nagahara en Mayu Matsumoto veroorloven. Dan moet er wel gewonnen worden van de Egyptische Doha Hany en Hadia Hosny. Zij zijn maandag om 12:20 de eerstvolgende tegenstander.

