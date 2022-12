Het nieuws dat Griner eindelijk op weg is naar huis, werd door de Amerikaanse president Joe Biden bevestigd. In het Witte Huis gaf Biden vanmorgen aan dat Griner veilig is en dat ze in een vliegtuig zit dat haar vanuit de Verenigde Arabische Emiraten naar de Verenigde Staten vliegt.

"Ik ben blij om te kunnen melden dat het goed gaat met Brittney, maar ze heeft tijd en ruimte nodig om te herstellen", aldus de democratische president.

Dat Griner een heftige periode achter de rug heeft, is een understatement. Ze werd maandenlang gevangen gehouden door Rusland op verschillende plekken en vorige maand werd Griner zelfs overgebracht naar een strafkamp.

Uitruil

Afgelopen juli werd er door de regering van president Biden een uitruil met Rusland voorgesteld. Men was ervan op de hoogte dat er Rusland veel aan gelegen was om wapenhandelaar Viktor Bout terug naar Rusland te krijgen. Bout zat de afgelopen twaalf jaar in een Amerikaanse gevangenis.

Op het vliegveld van Abu Dhabi heeft de uitwisseling inmiddels plaatsgevonden, zo bevestigt ook het Russische Ministerie van Buitenlandse Zaken. De Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman en de president van de VAE Mohammed bin Zayed al-Nahyan zouden in de onderhandeling een belangrijke rol hebben gespeeld.

De ruil is op papier onevenwichtig. Viktor Bout was voor zijn arrestatie in Thailand een van de meest gezochte mannen ter wereld. Zijn bijnaam 'De handelaar des doods' zegt wat dat betreft genoeg. Bout zou nog zeker dertien jaar lang in de Amerikaanse gevangenis zitten. Griner werd zelf afgelopen augustus echter veroordeeld tot een celstraf van negen jaar lang en dat risico wilde men duidelijk niet nemen.

