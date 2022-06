De ploegen waren met een 3-2 tussenstand in het voordeel van de Warriors afgereisd naar de oostkust. De Celtics wisten dus dat er gewonnen moest worden om de hoop op een 18e titel in leven te houden.

In de eigen TD Garden begon de thuisploeg dan ook furieus. Al snel hadden ze een 14-2 voorsprong te pakken, maar de mannen van coach Ime Udoka konden het hoge tempo niet volhouden.

Het grote verschil werd gemaakt aan het eind van het eerste en het begin van het tweede kwart. In vijf minuten scoorden de Warriors 21 onbeantwoorde punten en draaiden zo een 22-16 achterstand om in een 22-37 voorsprong. Nog nooit scoorde een ploeg zo veel opeenvolgende punten in een NBA Final.

De marge van de bezoekers bleef de rest van de wedstrijd in de dubbele cijfers, waarmee de beslissende zege nooit meer in gevaar kwam. Curry was met 34 punten de grote man, maar ook Andrew Wiggins (18) en Jordan Poole (15) droegen hun steentje bij, terwijl verdedigend Draymond Green verdedigend de grote drie van Boston, Jayson Tatum, Marcus Smart en Jaylen Brown, frustreerde.

Met deze titel komt er een einde aan een lastige periode voor de Warriors. Door langdurige blessures van Curry en Klay Thompson ontbrak de ploeg van head coach Steve Kerr de afgelopen twee seizoenen in de playoffs, maar dit jaar herrees de dynastie als een phoenix uit haar as.

Voor Kerr is het zelfs al de negende titel. Als speler won de man die onlangs het wereldnieuws haalde met zijn utigesproken mening over het wapenbeleid van Amerika, won aan de zijde van Michael Jordan drie titels met de Chicago Bulls en later ook nog twee met de San Antonio Spurs.

