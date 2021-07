Het internationale basketball wordt al decennia lang gedomineerd door de Amerikanen. Bij zowel de mannen als de vrouwen is het een uitzondering als het volkslied van een ander land klinkt. Met de NBA (National Basketball Association) als één van ‘s werelds grootste sportorganisaties is het ook geen wonder dat er een enorme hoeveel talent uit de Verenigde Staten komt.

Wat: Basketbal

Waar: Saitama Super Arena

Wanneer : Zondag 25 juli tot en met zondag 8 augustus .

: Zondag 25 juli tot en met zondag 8 augustus Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

Nederlandse Deelnemers: nvt.

Favorieten: Mannen: Verenigde Staten, Spanje, Argentinie, Frankrijk, Australie

Vrouwen: Verenigde Staten, Australië, Spanje, Canada.

De mannelijke delegatie die op de spelen van Barcelona 1992 het toernooi werd zelfs omgedoopt tot ‘Dream Team’. Michael Jordan, Larry Bird, Magic Johnson en Scottie Pippen waren de sterren van de ploeg. Met een gemiddeld verschil van 44 punten per wedstrijd lieten ze niks heel van de tegenstanders. Om de ‘Magic’ van het basketball te ervaren is The Last Dance op Netflix een kijktip.

De regels van het basketball

Basketball staat vooral bekend om het snelle en explosieve spel. De wedstrijd duurt vier keer 10 minuten en zodra het spel stil ligt stopt ook de klok. Het veld is 28x15 meter groot met op beide uiteinden van het veld de baskets die op 3.05 meter hoogte hangen. Naast het 'klassieke' basketball wordt voor het eerst op de Olympische Spelen een 3x3 basketball toernooi gehouden

In het veld staan twee teams van vijf spelers. Bij balbezit heeft het aanvallende team 24 seconden om een schotpoging te wagen. Lukt dit niet? Dan moeten ze het balbezit opgeven. Het scoringsgebied is opgedeeld met lijnen. Alles buiten de driepuntslijn geeft drie punten. Daarbinnen scoren is twee punten. Ook is het mogelijk een vrije worp te krijgen na een overtreding. Als de vrije worp raak is levert dit één punt op.

Ook bij de Olympische Spelen in Tokio is de Verenigde Staten de favoriet. Sinds 1992 wisten de Amerikaanse mannen alleen in 2004 het olympische goud niet mee naar huis te nemen. Toch gaat de ploeg niet in optima forma richting Japan. Sterspelers Stephen Curry en Lebron James zijn niet opgenomen in de selectie. Er blijven genoeg grote namen over met o.a. Kevin Durant, Anthony Bookler en Jayson Tatem.

Favorieten

De voorbereiding van de Amerikanen verloopt onstuimig. Op de 2019 FIBA World Cup wisten ze niet verder te komen dan de zevende plek. Spanje wist, met de gebroeders Pau and Marc Gasol in de voorlopige selectie voor Tokio, de finale in Beijing te winnen van de Argentijnen. De Franse ploeg met o.a. Rudy Gobert wist een derde plek te bemachtigen. De Australische ploeg moest het doen met de vierde plek. Een andere tegenslag voor de Australiërs is dat Ben Simmons niet meegaat naar de Olympische Spelen.

Gekwalificeerde landen mannen: Japan, Nigeria, Argentinië, Verenigde Staten, Iran, Frankrijk, Spanje, Australië, Tjechië, Duitsland, Slovenië en Italië.

Zeven gouden medailles op rij

Bij de vrouwen zijn de Verenigde Staten de favoriet. Bij een overwinning in Tokio zou dat de zevende gouden medaille op rij zijn. De ploeg zit vol met ervaring. Sue Bird en Diana Taurasi spelen sinds 2000 al in een Amerikaans tenue. Zij gaan beiden richting hun vijfde Olympische spelen. Ook Sylvia Fowles en Tina Charles hebben al vele medailles achter hun naam staan.

De uitdagers komen uit Spanje, Australië en België. De ‘Aussies’ moesten in de finale van de laatste World Cup hun meerdere erkennen in de Amerikanen. België kwam zeven punten tekort tegen Spanje in de wedstrijd om de derde plek. Frankrijk was op het OKT 2020 in Bourges goed in vorm.

Gekwalificeerde landen vrouwen : Japan, Verenigde Staten, België, Canadam Australie, Frankrijk, Puerto Rico, Nigeria, Servië, China, Zuid-Korea en Spanje.

Sue Bird wint voor de derde keer de World Cup met het Amerikaanse team Foto: SID

