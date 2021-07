Tot de Olympische Spelen van 1992 in Barcelona waren professionele basketballers niet toegestaan op de Spelen. Toen deze regel werd gewijzigd, greep de Amerikaanse basketbalbond (NBA) haar kans om zich te revancheren voor de beschamende bronzen medaille van vier jaar eerder. De NBA stuurde een waar sterrenensemble naar de Catalaanse hoofdstad. Met onder anderen Michael Jordan, Magic Johnson en Larry Bird in de gelederen verpulverden de Amerikanen alle concurrentie. De finale bleek uiteindelijk het spannendste duel, met slechts een marge van 32 punten op het Kroatische team.

WEER BRONS

Sindsdien wonnen de Amerikanen op een na alle gouden medailles op dit onderdeel. De uitzondering was 2004, toen de ploeg rond een jonge LeBron James met een ruime nederlaag tegen Puerto Rico een valse start kende en deze eigenlijk nooit meer te boven kwam. Tot dan hadden de Amerikanen pas twee duels op de Olympische Spelen verloren, maar in Athene liep de ploeg zelfs tegen drie nederlagen aan. De laatste daarvan kwam in de halve finale, waardoor een tweede bronzen medaille uiteindelijk het hoogst haalbare was.

ONGESLAGEN REEKS

Het bleek een eenmalige terugval, want sindsdien wonnen de Amerikanen al hun 24 wedstrijden en haalden zij en passant drie gouden medailles op. De verwachtingen zijn dus ook voor Tokyo 2020 hooggespannen, maar vooralsnog lopen de voorbereidingen alles behalve vlekkeloos. Achtereenvolgens gingen wedstrijden tegen Australiё en Nigeria verloren, waarna de ploeg enigszins de rug rechtte met een 108-80 zege op Argentinië, maar de onoverwinnelijke glans heeft een deukje opgelopen.

GEEN LEBRON

Hoewel grote sterren als LeBron James en Steph Curry in Tokio ontbreken, kan de schuld moeilijk aan een gebrek aan kwaliteit geweten worden. Met Devin Booker, Damian Lillard en vooral Kevin Durant beschikt de legendarische manager Gregg Popovich ook nu weer over een team vol sterren. Het verschil met de rest van de wereld wordt echter steeds kleiner. Zelfs Nigeria kan tegenwoordig een selectie op de been brengen met acht spelers die actief zijn in de NBA.

KERSVERSE KAMPIOENEN

Nu de NBA Finals zijn afgerond, kan de Amerikaanse selectie nog enkele versterkingen verwachten. Devin Booker (Phoenix Suns) en de kersverse kampioenen Khris Middleton en Jrue Holiday (Milwaukee Bucks) vormen een kwaliteitsinjectie waar andere teams natuurlijk alleen maar van kunnen dromen. Terwijl de concurrentie moet hopen dat de kwaliteiten van hun sterren op elkaar aansluiten, heeft 'Pop' de luxe om een uitgebalanceerd team te kunnen samenstellen. Ondanks de recente nederlagen lijkt het jongste Dream Team dus nog altijd de grote favoriet voor de gouden medaille op Tokyo 2020

WAAR KIJK JE DE OLYMPISCHE SPELEN 2020?

