Doncic was, zoals altijd, de grote aanjager van de Slovenen, die hopen op eremetaal. De point guard kan wel eens het verschil maken tussen succes of falen, want hij is o zo belangrijk.

De teller staat na twee potjes al op 73 punten voor de clubspeler van de Dallas Mavericks. Van die 73 punten maakte Doncic er 25 tegen de Japanners, met ook nog eens 7 rebounds en 7 assists.

Tokio 2020 Tokyo 2020 | basketbal - Doncic maakt ook grote indruk tijdens Slovenië - Japan 7 UUR GELEDEN

Zoran Dragic kon met 24 punten nog een beetje in de buurt blijven, maar tweevoudig NBA All Star Doncic is de echte leider van het team. De grote vraag is nu vooral hoe ver hij de Slovenen kan gidsen als de groepsfase straks wordt verruild voor de knock-outfase.

