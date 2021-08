De uitslag doet vermoeden dat de VS nooit in de problemen zijn geweest, maar bij Australië nam de hoop dankzij een goede start ongetwijfeld toe. Die hoop vervloog even snel toen het gemiddelde van rake driepunters bij de tegenstander toenam. Slechter kon het ook niet, want de eerste tien pogingen gingen mis.

Hier kwamen nog wat andere fouten bovenop, maar toen de achterstand eenmaal zo’n vijftien punten bedroeg, had Kevin Durant er genoeg van. En als Durant er genoeg van heeft, kun je je maar beter bergen. Dat weten de Australiërs nu ook weer.

Tussensprint

Tokio 2020 Tokyo 2020 | Dream Team wint ten koste van Frankrijk voor vierde keer goud 3 UUR GELEDEN

Durant en Team USA namen de afspraken tijdens een time-out nog eens goed door, waarna de stand snel werd omgebogen. Er werd een tussensprint van 28-4 geplaatst. Durant leverde een belangrijke bijdrage aan deze aanvalsgolf. De forward van Brooklyn Nets jaagt op zijn derde gouden plak op rij.

Voor die derde gouden medaille dient Durant wel af te rekenen met de vloek van een olympische nederlaag, want tot dusver slaagde het Dream Team er slechts in om ongeslagen olympisch kampioen te worden. Wie weet vormt dit statistiekje de houvast die Slovenië of Frankrijk nodig heeft om Team USA te verrassen in de eindstrijd. Wie van de twee zich meldt in de finale, wordt vanaf 13:00 uur duidelijk.

Ondertussen heeft Australië ook nog iets om voor te strijden, want een bronzen plak zou de eerste basketbalmedaille ooit betekenen.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympisch basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten

Tokio 2020 Tokio 2020 - United States of America - France - Basketbal – Olympische hoogtepunten 3 UUR GELEDEN