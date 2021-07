Tokyo 2020 | Dream Team verrassend onderuit tegen Franse basketballers

Al in aanloop naar de Olympische Spelen werd de noodbel geluid rond het Dream Team. De Amerikanen verloren tijdens hun voorbereiding in Las Vegas van zowel Nigeria als Australië. Na een uitzwaai-overwinning op Spanje en de komst van de spelers die later aansloten in verband met hun deelname aan de NBA Finals, leken de kansen echter enigszins gekeerd.

REVANCHE

Aan motivatie kon het de Amerikaanse sterren vandaag in ieder geval niet ontbreken. In dit openingsduel konden zij zich namelijk revancheren voor een smadelijke nederlaag op het WK van 2019. Toen verspeelden de Amerikanen in de tweede helft een voorsprong van zeven punten. De Fransen draaiden die wedstrijd volledig om en wonnen destijds zelfs met tien punten voorsprong.

STERK BEGIN

Ook nu begon het Dream Team sterk. Na twee kwarten leidde de ploeg comfortabel met 45-37. Enig smetje tot dat moment waren de personal fouls voor Kevin Durrant. De teller van de voormalig MVP in de NBA stond al snel op vier, waardoor hij zich geen foutje meer kon permitteren.

KANSEN KEREN

In het derde kwart keerden de kansen. Plots vloog de ene na de andere driepunter van de Europeanen erin. Toch lagen de Amerikanen kort voor tijd nog vol op koers richting een overwinning. Met iets meer dan drie minuten op de klok stond er een 74-67- voorsprong voor het Dream Team op het scorebord. De Fransen vonden een tweede adem en produceerden in de slotfase nog 16 punten. De Amerikanen zetten daar slechts twee schamele puntjes tegenover.

FOURNIER

De grote man aan Franse zijde was Evan Fournier. De shooting guard was uiteindelijk goed voor 28 punten. Zijn ploeggenoot Rudy Gobert onderscheidde zich dan weer met sterk verdedigend spel. Hij eindigde de wedstrijd met maar liefst negen rebounds.

HERKANSING

Hoeveel consequenties deze nederlaag zal hebben voor het Dream Team, valt te bezien. De eerste acht uit de groepsfase kwalificeren zich voor de kwartfinale en met duels tegen de Tsjechen en het zwakke Iran nog in het vooruitzicht, lijkt een plekje in de volgende ronde vooralsnog een gegeven. Vooral het vertrouwen van de Amerikanen heeft hiermee een deukje opgelopen.

