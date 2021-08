Het ging vanaf het begin al gelijk op tussen Frankrijk en Slovenië. Luka Doncic begon met 10 punten erg sterk, maar nadat de Fransen wat aanpassingen hadden gemaakt, kregen ze hem wat meer onder controle.

Het werd uiteindelijk niet de wedstrijd van de sterspeler van de Dallas Mavericks. In het derde kwart leek Doncic geblesseerd te raken aan zijn pols nadat hij hard botste toen hij een bal probeerde binnen te houden. Doncic speelde de wedstrijd uit, maar probeerde amper meer te schieten.

Met nog minder dan een minuut te gaan en voorsprong van vijf punten leek de buit binnen te zijn voor de Fransen. Evan Fournier maakte het echter nog even spannend met een opmerkelijke overtreding op Klemen Prepelic, waardoor de Slovenen terugkwamen tot een achterstand van een puntje.

Na een misser van Nando de Colo kreeg Slovenië nog een enorme kans op de overwinning, maar door een geweldig block in de laatste seconden van Nicolas Batum staan de Fransen toch in de finale.

