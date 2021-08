Kevin Durant, 'KD', de All-Star van de Brooklyn Nets, was dit toernooi de grote ster aan Amerikaanse zijde. De beweeglijke forward liet zich verdedigend zien, nam zijn team op sleeptouw en deed wat hij de hele tijd al doet: scoren. Kevin Durant is de hoofdverantwoordelijke voor het vierde olympisch goud op rij. Voor Durant zelf is het zijn derde achtereenvolgende gouden plak. Er is slechts één andere Amerikaan die dit lukte: Carmelo Anthony. Anthony en Durant wonnen twee van hun drie gouden medailles samen, in 2012 en 2016.

NBA-sterren maken het verschil

Zoals we ondertussen kennen van het Dream Team van de afgelopen wedstrijden begonnen ze niet goed aan de wedstrijd en was er snel sprake van een achterstand. Er werd iets beter verdedigd, maar wederom slecht geschoten. Ondertussen was er geen antwoord op de Franse ster Rudy Gobert, die onder de ring bijna onverslaanbaar was in de eerste helft. De ster van de Utah Jazz was de langste man op het veld en maakte daar slim gebruik van. Toch stonden de Amerikanen voor na het eerste kwart, mede te danken aan een paar prachtige fadeaway jump shots van Kevin Durant.

In het tweede kwart ging het lopen bij de Amerikanen. De driepunters vielen en er werden meer fouten gemaakt op Gobert, die vanaf de vrije worplijn slechts 50 tot 60 procent raak schoot en later in de wedstrijd nog minder. Door de fouten te maken, kwam de Fransman steeds minder tot scoren. Ondertussen bleven de turnovers bij de Amerikanen grotendeels achterwege, terwijl hier juist het probleem zat bij Frankrijk (18 in de hele wedstrijd). De score bij rust: 44-39.

Frankrijk zette steeds meer in op de grote mannen om zo druk te zetten op de Amerikaanse verdediging. Het gevecht vond daardoor veel plaats onder de ring in de hoop Durant fouten te laten maken en om dan door snel spel voor de driepunters te gaan als er ruimte lag. Maar met goede verdedigers als Draymond Green en Bam Adebayo is dit nog niet zo makkelijk en terwijl de Fransen moeilijk tot scoren kwamen, liepen de Amerikanen ondertussen verder uit. Het was voornamelijk de grote 'KD show' maar zoals tijdens het hele toernooi kwam Jayson Tatum goed van de bank en scoorde dubbele cijfers.

Finale ontpopt zich tot een titanenstrijd

In het vierde kwart liep de voorsprong op tot zeventien punten en toen kwam het kenmerkende trekje van Amerika weer naar boven. De Amerikanen lieten het lopen, zakten in en lieten de Fransen tot drie punten afstand komen. Mede dankzij het sterke spel van Frankrijk dat ook steeds meer van afstand raak schoot. Dus werd het tijd voor de overige Amerikanen om op te staan. Lillard en Holiday begonnen ook raak te schieten en lieten zien dat zij er niet alleen waren om Durant te ondersteunen. Het laatste kwart bracht waar je op hoopt in een finale: een gevecht om elk moment, om elke bal en om elk punt. In tegenstelling tot andere jaren was het geen oppermachtig Dream Team, maar een prachtig gevecht tussen twee toplanden.

Ondanks de twee centers van Frankrijk liet Amerika in fases zien waarom het Dream Team wordt genoemd. Met hard verdedigen en individuele scorende kwaliteiten maakten de NBA-sterren het verschil tegen Frankrijk. Desondanks kan Frankrijk trots zijn op een heel sterk toernooi. Frankrijk won in de groepsfase en maakte het Amerika nog knap lastig in de finale. Het zilver is dan ook een mooie beloning voor de Fransen en biedt wellicht hoop voor over drie jaar. Al staan er in de komende drie jaar vast ook weer nieuwe Amerikaanse sterren op...

Topscorer Frankrijk: Rudy Gobert - 16 punten, Evan Fournier - 16 punten

Topscorer Amerika: Kevin Durant - 29 punten, Jayson Tatum - 19 punten

