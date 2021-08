De overmacht die we in het verleden gewend waren van de Amerikaanse Dream Teams ontbreekt in Tokio. Dat bleek al in aanloop naar de Spelen. Ook in de halve finale keken ze weer tegen een flinke achterstand aan. Toch heb je nog niet zomaar van ze gewonnen. Als het echt moet staan de NBA-sterren op. Alleen in het openingsduel tegen de Fransen lukte dat dus uiteindelijk niet.

RUDY

Tokio 2020 Tokio 2020 | Team USA ook naar de basketbalfinale bij de dames 6 UUR GELEDEN

Het is natuurlijk ook niet zo dat we bij de Franse selectie met een stel koekenbakkers te maken hebben. Rudy Gobert is een zeer gewaardeerd speler in de Amerika - hij werd dit jaar voor de derde keer uitgeroepen tot beste verdediger in de competitie - en vier van zijn teamgenoten zijn ook actief in de NBA. Bijna alle andere Fransen hebben ofwel ervaring in Amerika of in een van de Europese topcompetities.

Les Bleus nog wel ongeslagen in Tokio. Naast Gobert beschikken de Fransen over nog een paar geweldige verdedigers. Daar kan Luka Dončić inmiddels over meepraten. Frankrijk zet nog niet de monsterscores neer, zoals de Amerikanen dat doen tegen de zwakkere broeders, maar in tegenstelling tot hun tegenstanders in de finale zijnnog wel ongeslagen in Tokio. Naast Gobert beschikken de Fransen over nog een paar geweldige verdedigers. Daar kan Luka Dončić inmiddels over meepraten.

KEVIN DURANT

In de groepsfase werden de punten van de Amerikanen nog betrekkelijk eerlijk verdeeld over de verschillende spelers. Zo konden respectievelijk Jrue Holiday, Damian Lillard en Jayson Tatum in die wedstrijden uitgroeien tot topscorer. In de laatste twee wedstrijden ging die eer echter steeds naar Kevin Durant , de allergrootste onder de sterren.

Durant speelt altijd met een chip on his shoulder, al ontbreekt soms de logica erachter. De Amerikaan beeldt zich graag in dat de hele wereld tegen hem is en hij met alles en iedereen moet afrekenen. Zo repte hij al snel na de winst in de halve finale over de criticasters die hen (of toch vooral hem?) tijdens deze Spelen niet op waarde schatten en ze veel te vroeg hadden afgeschreven. Of het echt iets is dat hij denkt of dat hij het zich alleen maar aanpraat om motivatie uit te halen, blijft onduidelijk, maar zeker is dat hij er niet minder door gaat spelen.

FRANS VERTROUWEN

De Fransen zullen geen externe motivatie nodig hebben. Een kans om de Amerikanen te verslaan in een olympische finale zal daarin zeker volstaan. De kennis dat ze het Dream Team kunnen verslaan zal ze bovendien sterken richting de finale. Vooralsnog lijken zij het betere collectief, maar de Amerikanen kunnen wel degelijk als een team spelen, zoals ze lieten zien in de tweede helft tegen Spanje.

Tokyo 2020 | "Die jongens moeten teambasketbal gaan spelen" Francisco Elson over team USA

Opvallend is dat beide ploegen in al hun knockout-wedstrijden achter stonden in het eerste kwart. Het kan vannacht alle kanten op en voor het toernooi is dat misschien maar beter ook. De wedstrijd wordt net als alle andere duels gespeeld in het Saitama Super Arena en begint om 4:00 Nederlandse tijd.

WAAR KIJK JE?

De olympische vlam brandt. Alle sporten zijn live te zien op zowel Eurosport als discovery+. Het olympisch basketbaltoernooi is exclusief te zien op Eurosport en discovery+. Een abonnement op discovery+ (inclusief toegang tot alle entertainment programma’s) kost €5,99 per maand en tijdelijk €29,99 per jaar, hier stream je tijdens de Olympische Spelen elke sport en iedere gewonnen medaille. Er is ook het dagelijkse schakelprogramma Medal Zone op Eurosport 1 en discovery+ zodat je niks van alle actie hoeft te missen. Klik hier om een abonnement af te sluiten.

Tokio 2020 Tokio 2020 - United States of America (79) - Serbia (59) - Basketbal – Olympische hoogtepunten 15 UUR GELEDEN