Mannen beachvolleybal

Waar: Shiokaze Park

Wanneer: zaterdag 24 juli tot zaterdag 7 augustus

Waar te zien: Eurosport 1 & discovery+

Nederlandse deelnemers: Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen

Favorieten: Anders Mol en Christian Sørum (NOR, 1), Cherif Younousse en Ahmed Tijan (QAT, 2)

Poulefase

Meeuwsen en Brouwer zijn in een op het eerste gezicht relatief zware poule geloot. De Nederlanders zullen de degens kruizen met het Braziliaanse duo Alison/Alvaro Filho, het Amerikaanse duo Lucena/Dalhausser en het Argentijnse tweetal Azaad/Capogrosso. Zowel Brouwer/Meeuwsen als de Braziliaanse en Amerikaanse duo's staan in de top-10 van de wereldranglijst. Het Argentijnse duo is met een 39e plek op de World Ranking op papier verreweg het minste duo van Poule D.

Favorieten

Ondanks dat het Noorse duo Mol/Sørum bijna 900 punten meer heeft dan de nummer twee op de ranglijst, het Qatarese duo Cherif/Ahmed, is het Olympisch toernooi bij de mannen absoluut geen gelopen koers. De Noren behaalden in de laatste drie events geen één keer het podium, en hun laatste zege dateert van april, toen de twee een dubbelslag sloegen in het Mexicaanse Cancun door allebei de events daar te winnen. Desalniettemin is het Noorse tweetal, dat ook nog eens de regerend Europees kampioen is, de overduidelijke favoriet voor het goud in Tokyo.

Naast het duo uit Noorwegen zijn er nog een aantal andere kapers op de kust. Naast het eerder genoemde Qatarese duo is ook de nummer drie van de wereld, het Russische duo Krasilnikov/Stoyanovskiy, een aardige kanshebber voor de gouden plak. Ondanks een pittige vormdip - ze wonnen voor het laatst in september vorig jaar - zijn de twee Russen regerend wereldkampioen.

Hebben Brouwer en Meeuwsen een kans?

Absoluut! Naast dat Brouwer en Meeuwsen al jaren vaste prik zijn in de top-10 van de wereldranglijst, zijn de twee Nederlanders voor ieder duo een geduchte tegenstander. Bovendien hebben de twee al belangrijke Olympische ervaring, want in Rio sleepte het duo een bronzen plak in de wacht, nadat de halve finale ternauwernood verloren ging tegen het Braziliaanse duo Alison-Bruno Schmidt, de latere winnaar van het toernooi.

De Nederlanders lijken ook op het juiste moment hun vorm te hebben gevonden, want vorige maand won het duo het prestigieuze viersterren World Tour-toernooi in het Tsjechische Ostrava. Het was voor Brouwer/Meeuwsen hun eerste overwinning in hele lange tijd, want hun laatste overwinning dateerde van 2018, toen het duo het NK Beach in Aalsmeer won.

Programma

De internationale volleybalbond heeft het wedstrijdschema bekend gemaakt. In het overzichtje hieronder zetten we de drie poulewedstrijden van het Nederlandse duo even voor je op een rijtje:

Zaterdag 24/7 14:00 (NL-tijd): Brouwer/Meeuwsen-Lucena/Dalhausser

Dinsdag 27/7 14:00 (NL-tijd): Brouwer/Meeuwsen-Azaad/Capogrosso

Donderdag29//7 15:00 (NL-tijd): Brouwer/Meeuwsen-Alison/Alvaro Filho

