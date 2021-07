De beachvolleybaldames

Al op dag twee van de Spelen gaan we los in het Shiokaze Park in Tokyo, waar de twee Nederlandse beachvolleybalduo's Keizer/Meppelink en Stam/Schoon alles zullen geven om hun Olympische droom waar te maken.

Wat: Vrouwen beachvolleybal

Waar: Shiokaze Park

Wanneer: zaterdag 24 juli tot vrijdag 6 augustus

discovery+ Nederlandse deelneemsters: Madelein Meppelink en Sanne Keizer, Raisa Schoon en Katja Stam

Favorieten: Agatha Bednarczuk Rippel en Duda Santos Lisboa (BRA, 1) Sarah Pavan en Melissa Humana-Paredes(CA, 2), Laura Ludwig en Margareta Kozuch (GER, 8)

Poulefase

In totaal doen er 24 damesteams mee in Tokyo, die over zes poules met elk vier teams zijn verdeeld. Op 5 juli vond de loting voor de groepsfase plaats, en daaruit bleek dat Raisa Schoon en Katja Stam het niet bepaald hebben getroffen.

Het Nederlandse duo, dat de 41e plek bezet op de World Ranking, zit in Poule A met de nummer twee van de wereldranglijst, het Canadese duo Pavan/Melissa. Daarnaast zullen Schoon/Stam uitkomen tegen de Europees kampioenen, het Zwitserse duo Heidrich/Vergé-Dépré, en het Duitse duo Borger/Sude. Madeleine Meppelink en Sanne Keizer, de nummers 12 van de wereldranglijst, spelen in Poule B tegen het Amerikaanse duo Alix/April, het Spaanse duo Liliana/Else en het Chinese duo Xue/Wang. In het twitterbericht hieronder zie je alle zes de groepen.

Favorieten

Op dit moment lijkt er geen maat op het Braziliaanse duo Agatha/Duda. De aanvoerders van de wereldranglijst bevestigden hun dominantie in het laatste toernooi voor de spelen in Gstaad, waar de twee op overtuigende wijze de gouden medaille in de wacht sleepten. Het was de tweede toernooizege voor de Brazilianen dit jaar, want in April wonnen de twee ook al in het Mexicaanse Cancun.

De Canadese duo Pavan/Melissa is er ook één om in de gaten te houden. De twee werden wereldkampioen in 2019 en verzilverden daardoor direct een plek voor de Olympische Spelen. In de groepsfase zullen zij o.a. uitkomen tegen het Nederlandse duo Stam/Schoon, en onze landgenoten zullen vooral moeten uitkijken voor boomlange Sarah Pavan, die met haar 1,98m levensgevaarlijk is aan het net.

De huidige Olympisch kampioenen kunnen we natuurlijk niet vergeten. In 2016 veroverde het Duitse duo Ludwig/Walkenhorst de gouden medaille in Rio de Janeiro. Walkenhorst moest in 2019 vanwege een schouderblessure haar carrière beëindigen, en dus moest Laura Ludwig op zoek naar een nieuwe partner, die ze vond in de persoon van Margaretha Kozuch.

Programma

De internationale volleybalbond heeft het wedstrijdschema bekend gemaakt. In het overzichtje hieronder zetten we alle wedstrijden van de twee Nederlandse duo even voor je op een rijtje:

Zaterdag 24/7 05:00 (NL-tijd): Pavan/Melissa-Stam/Schoon (Poule A)

Zondag 25/7 14:00 (NL-tijd): Keizer/Meppelink-Liliana-Elsa (Poule B)

Maandag 26/7 14:00 (NL-tijd): Heidrich/Vergé-Dépré-Stam/Schoon (Poule A)

Dinsdag 27/7 09:00 (NL-tijd): Keizer/Meppelink-Wang/Xue (Poule B)

Donderdag 29/7 08:00 (NL-tijd): Sude/Borger-Stam/Schoon (Poule A)

Vrijdag 30/7 02:00 (NL-tijd): April/Alix-Keizer/Meppelink (Poule B)

Op deze pagina kun je alle poulewedstrijden in het vrouwentoernooi nog eens rustig nalezen.

